Sunedu为无执照大学提供另一年的运营服务

国家高等教育监管局（Sunedu）下令将进入的大学和研究生院拒绝了许可证，他们的终止期已过期，而且他们没有达到例外情况延长其停止活动的期限, 最长可在一年之内维持运作.

根据本周二在官方报纸《El Peruano》上发表的指导委员会第030-2022-SUNEDU/CD号决议，若要延期，许可证被拒的大学和学校必须将其学生的注册情况以及与之签订的协议通知Sunedu其他大学继续进行转学。

Sunedu校长奥斯瓦尔多·泽加拉（Oswaldo Zegarra）与RPP进行了交谈，并表示拟议的措施意味着关闭期限仅为2-3个月的大学可以继续提供长达一年的教育服务。他提到的原因是为了帮助即将完成学业的学生，使他们能够完成学业，并为那些受疫情影响的学生提供帮助。

“对我们来说，无论机构如何，学生的更高目标都是最基本的。在理性的过程中，Sunedu 认为我们必须关注它。有八千多名学生从这项措施中受益，” 泽加拉说。

Foto: Minedu

将保持有效

Zegarra澄清说，从这些大学毕业并持有过期执照的年轻人在完成学业后获得学位不会有任何问题。

“在终止计划中，一旦他们结束学术活动，大学就有义务在24个月内授予学位，以便年轻人能够完成论文和工作项目。所有这些都受到监督，如果他们不遵守这些条件，他们将受到处以罚款的行政程序的制裁。不幸的是，必须是这样，我们无法削减这种可能性（年轻人）”，他警告说。

大学 AUTONOM

多年来，共和国国会制定了几项法案，以使秘鲁的无执照大学受益。同样，今年2月，该法律获得批准，该法律提议通过修改Sunedu董事会来恢复秘鲁大学的自主权和制度性。

3月底，紫党女议员弗洛尔·帕勃罗（Flor Pablo）要求重新考虑第一次投票，但遭到议会多数成员的拒绝，再次对这项措施进行了投票。目前，Sunedu的董事会将由来自国立大学的两名代表组成，一名来自私立大学，一名来自Concytec，一名来自Sineace，一名来自Minedu，另一名来自秘鲁专业协会院长理事会。

还规定，Sunedu 的总监应从其代表成员中选出。组成董事会的各大学的代表将由大学校长在全国征集中选出，两种情况下的申请征集期限均为30个工作日。

批准的规则还规定，该理事会的成员任期三年，不得连任。

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