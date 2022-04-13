Sporting Cristal 就有争议的有利于天主教大学的仲裁裁决向 Conmebol 提出抗议

Mortified！这就是他们在解放者杯发生的事情之后在 Sporting Cristal 俱乐部的感受，这也就不足为奇了，因为 celestes 与但是，在圣地亚哥@@ 的天主教大学，在过去的几分钟里，有一场有争议的戏剧影响了比分。

发生了什么事？碰巧的是，乌拉圭裁判莱奥丹·冈萨雷斯（Leodan Gonz alez）在解放者杯H组的第二场比赛中在水晶竞技对阵天主教大学的比赛中，从空中区域的珀西·丽莎（Percy Liza）手中不存在一只手。因此，费尔南多·赞佩德里（Fernando Zampedri）受到点球打进了当地人的胜利目标，这一决定引起了天体指令的动荡。

这一切都始于第91分钟，当时比赛的裁判乌拉圭人莱奥丹·冈萨雷斯在阿根廷选手内胡恩·帕斯（Nehuén Paz）的头球之后感觉到了珀西·丽莎的手，他可能不仅救了他的球队，还救了教练的负责人，也批评了克里斯蒂安·保卢奇。

RIMENSE 指令变得强有力并向 CONMEBOL 投诉

Sport@@ ing Cristal 向南美足球界最高实体发出了投诉，称其 “强烈分歧” 和 “强烈抗议”，因为 “在明确使用之后” 对 Sporting Cristal 处以 “刑事处罚”来自对手队伍的一名球员的手牌”。

对于 Sporting Cristal 来说，有利于天主教大学的处罚是 “仲裁决定”，这意味着对他的机构造成巨大损害，因为他被指控对他处以罚款，最终导致智利人的进球球队给了他比赛的三分。

除了表达其立场和表示抗议之外，rimense指令还要求 “对负责的仲裁小组采取适当措施并给予必要的制裁”，因为他们显然无法归还他们认为的要点他们输了，但他们寻求为未来奠定基础。

根据秘鲁队的说法，该声明的目的是为了 “南美足球”，这种情况不会再发生。

Sporting Cristal protesta ante Conmebol por el polémico fallo arbitral a favor de la U. Católica

最后，由罗伯托·莫斯克拉（Roberto Mosquera）领导的团队要求从南美最高的比赛一开始就使用VAR，以免 “犯下如此严重的错误”。该请求是通过他们的社交网络发布的，并由总统乔尔·拉福·奥尔塞塞签署。

Sporting Cristal 下一场南美解放者杯的比赛是什么时候？

Sporting Cristal将第二次访问解放者杯，并将于4月26日下周二晚上 7:30（秘鲁时间）对阵塔勒雷斯·德·科尔多瓦，

Sporting Cristal：celeste 俱乐部剩余比赛的固定装置

5月4日，星期三

-水晶竞技 vs 天主教大学-国家体育场（晚上 9:00）

5月17日，星期二

-水晶竞技 vs 工作坊-国家体育场（晚上 7:30）

5月24日，星期二

-弗拉门戈 vs 水晶竞技-马拉卡纳体育场（晚上 7:30）

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