2022 年 Machaca 上的活结和贝琳达：节日海报留下的模因

4月12日，马哈卡2022年音乐节的海报揭晓，作为预防冠状病毒大流行的措施，该海报于2020年和2021年暂停。今年的展会将于 6月25日在位于新莱昂州蒙特雷的芬迪多拉公园举行。

(Foto: Twitter)

海报上最杰出的艺术家包括 Paulina Rubio、Cartel de Santa、Aleks Syntek、万神殿洛可可、Kumbia Kings、Minuscule Division、Reik、Belinda 和 Slipknot。

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“Habemus #Machaca2022!你准备好了吗？六月见侄子们 http://machaca.mx 和分支机构的门票 @SaharisPopCult @VictoriaMX”，可以在本次活动的官方账号中阅读。

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同样，据报道，Machaca音乐节页面和撒哈拉流行文化分支机构的门票销售将从4月14日开始。另一方面，已经获得2020年音乐节门票的人（该门票已被取消）将能够使用它参加活动。

“门票将于 4 月 14 日星期四开始发售 http://machaca.mx 和分行 @SaharisPopCult”，可以在电影节的官方 Twitter 账户上阅读。

(Foto: Cortesía @s_lomotion)

艺术家的音乐流派之间的巨大对比在社交网络上引发了数十个模因，因为这是一个将流行音乐，民谣，金属，摇滚甚至雷鬼和说唱艺术家聚集在一起的节日。

贝琳达（Belinda）和活结乐队（Slipknot）的存在是Machaca 2022可能参加者中最受关注的话题之一，因为许多人指出，流行歌手和金属乐队处理的节奏类型不太合适。

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这些模因的范围从提及《辛普森一家》到使用同时穿着混合北方、哥特式、情绪或摇滚服装的服装的人的照片。

还使用了电影中的一些图像，其中谈到了一个女孩之间的浪漫，这个女孩外表平静，粉红色和平静，旁边是一个打扮成金属头，摇滚歌手或某种被定型为 “粗鲁” 的风格的男孩。

(Foto: Twitter)

关于此事件的评论，模因和笑话的数量如此之多，以至于 Machaca，Belinda和Slipknot这两个词在Twitter上成为一种趋势，尽管大多数用户都很幽默，但也有一些人感到失望甚至愤怒。

一些摇滚歌手和金属头被特殊的流派组合所冒犯，并指出，作为观众，活结乐队应该在与贝琳达，宝琳娜·卢比奥和其他流行歌手的音乐节上占有一席之地。“我简直不敢相信他们会把 nacas 和 reggaetoneros 与摇滚歌手聚集在一起” 和 “这张 '海报' 使我对人性的信心失去了” 只是其中的一些负面评论。

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就贝琳达的粉丝而言，他们只是自豪地分享了他们对贝琳达在墨西哥的存在感到多么高兴，以及他们有机会直播 “La Reina del Pop”。

除了幽默之外，还有一个人震惊了音乐节的组织者，因为他们将邀请 Aleks Syntek，应该记住，几年前，Se x，Modesty yLágrimas 的翻译因骚扰一位未成年英国影响者而被挑出来。因此，该账户指控 Machaca 2022 支持恋童癖和法定强奸。

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2022年马哈卡音乐节的完整阵容如下：

-Reik

-活结

-Paulina Rubio

-贝琳达

-Nicky Jam

-万神殿洛可可

(Foto: Twitter/@MachacaFestival)

-伟大的沉默

-圣诞老人卡特尔

-Migos

-Zurdok

-Ale

-小写除法

-Kumbia Kings

-Reyno

-中国班达洛斯

(Foto: Twitter)

-萨曼莎·桑切斯

-制作电影

-Vilma Palma 和吸血鬼

-Nortec

-百万富翁

-Akil Ammar

-普莱诺

-Fran

-北极星

-路易莎·福克斯

-人作为机器

应该注意的是，到目前为止，尚不清楚每个乐队，艺术家和乐队的演出场景和时间表。

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