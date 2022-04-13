第一个赛季结束七年后，“少年” 再次在 “MasterChef Celebrity” 上相遇

上周一，“MasterChef Celebrity” 的观众看到喜剧演员们回到了世界上最著名的厨房。皮特·阿尔贝罗、弗雷迪·贝尔特兰、哈萨姆和朱安达·加勒比等人物淘汰了他们的烹饪才能，与本赛季参加比赛的帕梅拉·奥斯皮纳和奇乔·阿里亚斯一起用金枪鱼准备了最好的菜肴。

但是，在星期二晚上，名人并没有再次出现在节目中，而是为那些参加 “少年” 版的第一个也是唯一一个季节并且在2015年播出的孩子们开放了空间，这使Yulitza Sarmiento成为赢家，实际上是这次聚会的一部分。

与她一起，又有六名年轻人抵达，其中包括目前著名的美食影响者罗德里戈·佩尔多莫（Rodrigo Perdomo）；七年前的 “阿尔法霍雷斯之星” 玛丽亚·何塞·罗尔丹（MaríaJoséRoldán）。实际上，他最近成立了一家致力于生产和销售这些甜点的合资企业。

马蒂亚斯·拉米雷斯（MatíasRamírez），丹尼尔·戈麦斯（另一种 “硬” 甜点）和瓦莱里娅·瓦伦西亚（Valeria Valencia）是其他以前的参与者，他们再次穿上白色围裙，其使命是表明他们保持了厨师的技能完好无损。

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每个人都记得他们在2015年待在厨房里，即使在挑战装有希腊酸奶的 “神秘盒子” 时：每个人都必须用这种食物做准备。他们不是一个人做饭；相反，厨师将他们分成两组，每组四人，其中两组必须做甜菜，另外两组-用盐制作。

每个人的目标是为11个人准备菜肴，因此他们在整个60分钟内都感受到了压力。挑战中途，专家们对厨房进行了回合，表明正如他们所料，甜点由玛丽亚·何塞（MaríaJosé）和丹尼尔（Daniel）照顾，而罗德里戈（Rodrigo）是其中一个小队的负责人之一。

在挑战结束时，所有人都鼓掌，这不仅是因为他们坚信他们已经做好了准备，而且还因为他们在许多年后才会面。后来，厨师们宣布，食客将是他们自己，也是陪审团，都在宴会上开会。

Los jóvenes de la temporada 'Junior' se reunieron con los jurados para degustar sus platos en 'MasterChef' FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

即使是评估中测试最少的人之一的克里斯托弗·卡彭捷（Christopher Carpentier）也吃了年轻人提供的绝大多数菜肴。反馈很快就来了：豪尔赫·劳什（Jorge Rausch）询问了他们使用酸奶的方式，罗德里戈回答说，他们制作的咖喱中含有这种乳制品。

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丹尼尔上个赛季 “拔出荆棘”，准备了用尚蒂伊奶油制成的泡沫。Yulitza patacones 受到克里斯的好评，尼古拉斯·德·祖比里亚对 Majo 的 alfajores 毫不犹豫地赞扬他。豪尔赫·劳什（Jorge Rausch）同意他的判决，但尽管进行了小组品尝，但他们还是不得不选择一个获胜的小组。

最后，评委和参赛者都确定存在 “技术联系”；甚至，bogotano厨师表示，知道每个人都保留自己的烹饪技能，“美食赢了”。现在，该节目的忠实观众将在本周三聚集在世界上最著名的厨房里，展示他们在真人秀季中学到的一切。

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