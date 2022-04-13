塞尔吉奥·古铁雷斯·卢纳（SergioGutiérrez Luna）要求立法者不要向众议院介绍 “游说者”

去年4月11日，在关于能源改革的辩论和表决本来可以在全体会议上举行的那一天，充满了争议，而不仅仅是因为会议推迟到下星期天, 但由于情况特殊.

通过社交网络，一个与能源领域国际企业家有联系的话题不得不从众议院中删除，因为他不是立法者，并且因为他们指责他在那次重要会议上扮演 “游说者” 的角色，因此不得不从众议院中撤职。

能源公司@@ E nel集团的成员保罗·萨勒诺被确定为墨西哥意大利商会能源委员会协调员。他坐在民主革命党（PRD）代表埃德娜·迪亚斯（EdnaDíaz）旁边，民族复兴运动（Morena）的一些成员谴责了这种情况。

他手里拿着公文包，脖子上挂着探视徽章，走过下议院的走廊，同时他对黄党成员说了几句话，莫雷纳的其他成员及其盟友为她的退出鼓掌。

(Foto: Cámara de Diputados)

这种情况导致了对萨勒诺和迪亚兹的无休止的评论，他们称之为 “出售家园”，因为他们认为，这个话题的唯一目的是让私营公司获得更多的钱，而不是让消费能源的公民受益。

出于这个原因，众议院董事会主席兼莫雷纳议会小组成员塞尔吉奥·古铁雷斯·卢纳（SergioGutiérrez Luna）呼吁所有政党不要在场所外引进人员。

“由于昨天的事件... 本届总统谨慎地呼吁所有议会团体、众议员和众议员，促进议会纪律，不要引入会议厅和众议院各机关开展活动的区域的空间审议职能”，在正式文件中阅读。

《众议院条例》第6条第1款第九节规定的所有人员均为禁止进入Gutiérrez Luna所暴露空间的人，“特别是当这些人与讨论的主题有直接利益关系时”。

El sujeto ligado a empresarios del sector energético tuvo que salir de la Cámara de Diputados (Fotos twitter: @dnaielgtz_oax)

最后，董事会主席回顾说，所有执行游说者任务并在登记册中正式登记的人都有义务根据下议院的法律进行自我陈述，否则他们可能有权受到各种制裁，从取消隶属关系到阻止他们进入设施。

内部条例将这种做法界定为在任何代表, 代表, 机关或当局面前进行的任何活动,个人或整体而言，为了获得有利于自己或第三方利益的决议或协议。

根据内政部（Segob）的说法，游说或游说（英文名称）可以理解为 “在公共关系框架内向公众传播公司、游说团体或组织以信息为主的内容的计划过程”当局”。

也就是说，这些人是政治权力与立法讨论中的主要利益相关者之间的中介，而这些人并不总是具有经济利益的实体，因为他们也可以是民众事务的代表。

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