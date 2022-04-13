参议院和平委员会将在普图马约的莱吉扎莫港举行会议

共和国国会和平委员会本周三举行了一次特别会议，讨论普图马约的莱吉扎莫港军事行动的调查结果。成员们决定迁往该领土，并在市政当局举行特别会议。

该消息是参议员罗伊·巴雷拉斯通过他的 Twitter 帐户发布的。“我们刚刚在和平委员会批准前往普图马约听取上次大屠杀受害者的讲话，为即将举行的辩论收集信息，并出席会议并向面对哥伦比亚政府的懒惰而遇难者的亲属表示慰问。执行官，” 国会议员写道。

Roy Barreras informa que Comisión de Paz sesionará en Putumayo. Captura de pantalla.

在计划于4月20日至22日举行的特别会议上，他们召集了国防部长迭戈·莫拉诺、陆军司令路易斯·费尔南多·纳瓦罗将军和和平专员胡安·卡米洛·雷斯特雷波。他们还邀请了总检察长弗朗西斯科·巴尔博萨、监察员卡洛斯·卡马戈、联合国人权事务负责人以及美洲国家组织和平进程后续特派团的负责人罗伯托·梅嫩德斯。

参议员安东尼奥·桑吉诺（Antonio Sanguino）则通过其社交网络重申了投资组合经理的召唤。“我们已经召集了 MindeFensa Diego Molano 与纳瓦罗将军和萨帕特罗竞争。国际社会也受到了邀请，” 他在颤音中评论道。

应该记得，最近才知道在莱吉扎莫港的行动的细节。媒体 El Espectador、Vorágine 和 Revista Cambi o 前往上雷曼索村的现场，收集了证据和证词，表明这次行动变成了对无辜平民的大屠杀。

媒体表示，国防部将这11名平民描述为所谓的哥伦比亚革命武装力量持不同政见者。值得注意的是 16 岁以下的未成年人布拉扬·圣地亚哥·帕马、孕妇安娜·玛丽亚·萨里亚斯、社区行动委员会主席迪维尔·埃尔南德斯和 Kicwa Bajo Remanso Cabildo 土著州长巴勃罗·潘杜罗·科昆奇的去世。

在上下文中：陆军在普图马约的行动中有 11 名平民丧生的真相是什么？

尽管社会组织和社区本身都指出该事件将是 “误报”，但国防部，国民军司令爱德华多·萨帕特罗将军和伊万·杜克总统本人坚持认为，该行动是在所有国际法议定书人道主义（IHL）。他们还强调，国家总检察长办公室正在进行相应的调查。

乔科的局势

除了核准在普图马约举行会议的建议外，由于该省暴力事件增加，和平委员会还批准前往乔科省。

基布多市长马丁·埃米利奥·桑切斯说，今年到目前为止，该市已有61起与犯罪团伙有关的凶杀案。当地总统宣称：“这种情况超出了我们的行政能力，我们要求国家政府对我们城市继续发生的事情负责，” 他保证杜克政府 “不在乎乔科发生的任何事情。”

在他发表声明之后，政府采取了安全部队具有广泛能力的措施来解决这个问题。尽管桑切斯欢迎政府承诺进行空中和地面巡逻，但立法机关认为，这种情况需要他们召开公开听证会。

在本案中，莫拉诺还与内政部长丹尼尔·帕拉西奥斯一起被引用。反过来，邀请了基布多当局和该部门、总检察长、监察员和检察官玛格丽塔·卡贝洛。

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