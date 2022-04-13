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星期三 13 四月 2022
奇諾

俄罗斯已经在被占领的乌克兰城市的武装士兵的监视下重返学校时强加了国歌

“俄罗斯，我们的神圣家园！”, 在该国东南部的Volnovaja落入入侵部队手中一个月后, 受训的儿童们在训练的儿童之前响起

Newsroom Infobae

13 四月 2022
孩子们回到沃尔诺瓦哈的学校

在被战斗摧毁并被俄罗斯军队占领的乌克兰小城市沃尔诺瓦哈（东南）的院子里，俄罗斯国歌在武装士兵的眼中欢迎学生。

在这座城市落入俄罗斯军队及其分离主义盟友手中一个月后，数十名未成年人在学校前排队参加返校仪式。

法新社记者说，这里既没有电也没有电话报道，他们在俄罗斯军队组织的访问中前往沃尔诺瓦哈。

沃尔诺瓦哈的许多被毁房屋是这座城市之战的沉默见证，该城市位于分离主义首都顿涅茨克和马里乌波尔港之间，马里乌波尔港已被俄罗斯军队围困了一个半月。

根据俄罗斯使用的语言，战前约有20,000名居民的沃尔诺瓦哈已从乌克兰的 “新纳粹分子” 手中 “解放” 出来，生活必须顺其自然。

“是时候学习了，快点，孩子们！”，向同学们大喊一个脸颊粉红色的小女孩，手里拿着麦克风，头发上有白辫子。学校的领导在后面，旁边是一面俄罗斯国旗和一面分裂主义旗帜。此外，但清晰可见的是，一名戴着巴拉克拉法帽和头盔的士兵手里拿着冲锋枪监视现场。

俄罗斯的国歌演奏时，其音乐是从苏联继承而来的，孩子们会听但不唱歌，因为他们不知道歌词。分离主义者的国歌也发生在他们身上。

“俄罗斯，我们的神圣家园（...）强大的意志，伟大的荣耀——它们是你永远的遗产！”，与扬声器产生共鸣，扬声器是为数不多的能正常工作的电器之一。

在恐怖中幸存下来

3月11日对沃尔诺瓦亚的征服使俄罗斯能够包围北部的马里乌波尔，这是亚速海的战略港口，已经受到东西方的攻击。

在此之前，两周来，乌克兰对这座城市的防御遭受了重大袭击。

沃尔诺瓦哈被占一个月后，瓦砾覆盖了街道，许多房屋、商店和民用基础设施都变成了废墟。在一家被摧毁的医院门前，树木被弹片砍成两半。

位于市中心的第五学校也是轰炸的目标，许多教室已经消失。52 岁的学校工作人员柳德米拉·贾马拉说：“我们在恐怖中幸存下来，发生了可怕的爆炸事件。”但她宁愿留下来，因为 “你最擅长的地方就在家里”。

她声称希望沃尔诺瓦哈成为 “俄罗斯的一部分”，在这个以俄语为主的顿巴斯地区，没有人 “强迫” 她说乌克兰语。莫斯科证明其对乌克兰的军事干预是保护顿巴斯 “俄罗斯人” 的责任。

活在 “洞里”

即使在没有武装抵抗的情况下，俄罗斯军队也没有任何机会：俄罗斯装甲车和装饰有字母 “Z” 的军用车辆骑自行车在平民中巡逻。

尽管遭受了许多破坏和缺电，但市政医院仍使用中等天然气运营。

在黑暗中，46岁的护士Natalia Nekrasova-Mujina声称，患者（包括儿童，成人和老人）大多是榴弹炮爆炸造成的伤害。

留下来的邻居的生活仍然是生存。“我们既没有煤气，也没有水，也没有电，也没有电话覆盖。我们生活就像在洞里一样，” 72 岁的柳德米拉·德里加说，退休了。

59 岁的斯韦特拉娜·什切尔巴科娃声称在一场摧毁她房屋的大火中失去了一切。这位前超市安全官员用声音解释说：“人道主义援助只来过一次。”

35 岁的铁路员工安东·瓦鲁沙（Anton Varusha）认为，不到一半的街头居民活着返回沃尔诺瓦哈

“我还不知道我能不能留下来。目前我有我的父母，他们年纪大了，病了，” 他说。“我们尝试收听不同的广播电台来了解发生了什么。但是，如果没有互联网或电力，很难有其他信息来源”，他解释说。

（来自法新社/安德烈·鲍罗杜林的信息）

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