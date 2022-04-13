罗德里戈·冈萨雷斯说 Florcita Polo 正在从她的家庭剧中获利

他们没能容忍！罗德里戈·冈萨雷斯和吉吉·米特雷得知 Florcita Polo 感到沮丧在另一部电视节目中评论说，她感到受到 Amor y Fuego 商会的骚扰，他们跟随她了解她对 据称她仍然是丈夫 Néstor Villanueva 的不忠行为。

根据电视节目主持人的说法，苏西·迪亚兹（Susy Diaz）的女儿不介意通过不同的渠道谈论她的家庭剧，但是当她节目的记者接近她时，她就会冒犯。

同样，受欢迎的 “Peluchín” 指出，弗洛西塔·波罗（Florcita Polo）会发现自己对内斯托·维拉纽瓦（Néstor Villanueva）出演的丑闻感到不满，因为要参加其他电视节目，她要收取一大笔钱。

“ 他为什么现在要成为自己的受害者，为什么他不在我们的镜头前讲话，为什么我们在两者之间没有给他奖金？这就是她习惯做的事情（...）她参加了受害 之旅，怜悯之旅。作为新议员，她出来做所有的演讲（演讲），” 罗德里戈评论说。

Amor y Fuego的主持人还详细说明，他们与其他媒体做同样的事情，希望她接受采访；但是，它们之间唯一的区别是 Willax Television杂志不向她提供两者之间的付款。

“（你告诉我们潜行者）站在外面问你同样的事情，就像他们只在两者之间付款的情况下问你一样？ 我不明白，什么时候涉及到钱不算是骚扰吗？我不付钱给你的时候就是骚扰？我们不相信你的面孔 “我成为人民的处女” ，” 他补充说。

就她而言，吉吉· 米特雷（Gigi M itre）要求弗洛西塔（Florcita）停止称他们为潜行者，因为他们所做的只是工作，而且他们没有犯任何罪行。他补充说：“我们认识你，我们知道你的工作方式... 不要因为那是犯罪而称我们为潜行者，我们不要因为输了就开始吧。”

最后，罗德里戈·冈萨雷斯（RodrigoGonzález）强调说，由于他们向内斯托·维拉纽瓦（Néstor Villanueva）付出的代价，不同的媒体已经与她联系，她得以推广自己的礼服。他补充说：“如果你对那里的分配还不够，就不要给我们签下恶霸。”

罗德里戈·冈萨雷斯（Rodrigo González）对弗洛西塔·波罗（Florcita Polo）表示愤慨，因为他说她感到自己受到了 Amor y Fuego 相机的骚扰

FLORCITA 抱怨媒体

América Hoy 上的 Florcita Polo 准备谈论她与内斯托·维拉纽瓦的分离。自负的苏西·迪亚兹（Susy Diaz）明确表示，这将是她最后一次谈论这件事，并要求媒体停止寻找她，以便她可以继续谈论自己仍然是丈夫。

“这一切对我来说都非常复杂，我已经逃避让孩子上学了；但是，我必须继续工作，继续前进，但这已经太过分了，很多媒体都在寻找我。 我尊重他们在媒体和所有方面的工作，但是当他们感觉不舒服时，他们也必须尊重一个人的沉默 ，” 弗洛尔·波罗·迪亚斯说。

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