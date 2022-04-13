雷蒙多·里瓦·帕拉西奥警告说，涉及 AMLO 孩子的视频丑闻可能掌握在 EPN 手中

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se reúne con Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección a la Presidencia de la República, en Palacio Nacional, para entrar en detalles de la transición de poderes. FOTO: CUARTOSCURO.COM

墨西哥总统@@ 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）在他的六年任期中经历了激烈的争议，主要是由于视频丑闻的发布，这些丑闻甚至使他的亲戚成为主角。

皮奥·洛佩斯·奥夫拉多尔（Pío López Obrador）就是这种情况，他的录像是从前民防协调员戴维·莱昂那里获得的，用于资助恰帕斯州国家复兴运动（莫雷纳）的行动。

我们甚至还记得，现任总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的私人秘书亚历杭德罗·埃斯克尔·韦尔杜戈（Alejandro Esquer Ver dugo）将所谓的数千比索的数字存入墨西哥地震的信托基金中，据称该信托基金在几年后最终落入了莫雷诺主义者手中。

但是，根据记者雷蒙多·里瓦·帕拉西奥（Raymundo Riva Palaci o）的说法，还有更多的威胁要发布其他录音，在这些录音中，AMLO的孩子可以在可能威胁到第四次转型（第四季度）反腐败斗争的情况下被识别。

Raymundo Riva Palacio advirtió que no pararán los videoescándalos contra AMLO EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo EFE

作者在最近为 Ejecentral 撰写的专栏文章中报道说，至少四个月来，国家宫殿一直在寻找这些视频的所有者或所有者来彻底消除它们，而总统则摆脱了另一个担忧。

此外，他指出，到目前为止，尚不清楚今天有多少这些录音，也不知道它们是否为某些个人或政治团体所拥有，他们可以在可能危及他们的极端情况下无限制地使用它们。

里瓦·帕拉西奥本人提出的替代方案之一是，可能是恩里克·佩尼亚·涅托本人拥有这些视频。他甚至保证，总统的合作者告诉他，两者之间有交流以交换盔甲。

作为回应，第四次转型政府警告说，恩里克·佩尼亚·涅托（EnriquePeñaNieto）不会因与奥德布雷希特公司有关的腐败犯罪而受到任何起诉，作为回报，他的孩子们尚未陷入丑闻的网络将被装甲。

Raymundo Riva Palacio advirtió que EPN podría tener videos de los hijos de AMLO en sus manos (Foto: Martin BERNETTI / AFP) AFP

里瓦·帕拉西奥（Riva Palacio）指出，这些视频可能是反对派研究的精心策划的策略，在EPN的六年期间，高级官员可以在发生任何针对AMLO孩子的可疑运动时观看针对他们的视频，或者只是想对政治造成道德损害非常重要的数字。

他甚至警告说，无论谁手里拿着这样的视频，都可以根据当前情况使用它们，即使播出的内容是真是假。

Ejecentral的记者雷蒙多·里瓦·帕拉西奥（Raymundo Riva Palacio）总结说：“用心灵玩耍非常容易，带有他的孩子或亲密合作者处于困境中的图像的视频对洛佩斯·奥夫拉多尔来说将是毁灭性的，尽管目前是所谓的总统协议。两个还在原地。

Hasta el momento, AMLO habría cumplido cabalmente con el supuesto pacto presidencial Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo REUTERS

这位记者在专栏中提到的这项涉嫌协议导致佩尼亚·涅托承诺不以任何方式参与2018年选举，以换取洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）如果获胜，则不起诉他在洛斯皮诺斯期间可能犯下的任何罪行。

那年，AMLO 与总统党的何塞·安东尼奥·米德和 PAN 的里卡多·安纳亚以及独立人士的新莱昂州的海梅·罗德里格斯·卡尔德隆竞争总统职位。最后，在他的第三次尝试中，他设法成为总统。

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