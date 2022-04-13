Pumas 击败了克鲁兹·阿祖尔，在 17 年后进入了 Concachampions 的决赛

墨西哥国立自治大学美洲狮队在全球记分牌上以 2-1 击败克鲁兹·阿祖尔之后，成功获得了参加康卡夫俱乐部锦标赛的第五场决赛的资格。主办回归的阿兹台克体育场没有进球尖叫，但它目睹了一场激动人心的比赛，大学生在第63分钟遭受了Arturo Ortiz的开除，此外，VAR拿走了点球，但没有拿到冠军赛的门票。

球迷的感受始于第4分钟的兴衰，当时阿根廷前锋胡安·迪内诺的远距离射门接近塞巴斯蒂安·朱拉多的进球，但只有10英尺，拉马奎纳用阿德里安·阿尔德雷特的头饰回应。

乌里尔·安图纳（Uriel Antuna）泄露的传球离开了伊格纳西奥·里维罗（Ignacio Rivero）在阿尔弗雷多·塔拉韦拉（Alfredo Talavera）面前，第一个明确的动作是16′，但乌拉圭人越过了射门，离开了大学弧线的一侧。





猫科动物紧随其后，在19英尺时，胡安·迪嫩诺（Juan Dinenno）利用迪奥戈·德·奥利维拉（Diogo de Oliveira）的速度进行了深度传球，就像巴西人到达并拍摄了塞巴斯蒂安·朱拉多（SebastiánJurado）的交叉射门一样。

美洲狮在对他有利的角球后错过了传球，克鲁兹·阿祖尔利用这个机会以乌里尔·安图纳的速度发动了反击，他在艾伦·莫佐（Alan Mozo）的标记之前等待着伊万·莫拉莱斯的到来，但在阿尔弗雷多·塔拉韦拉面前以20英尺的速度射门。

客队以最清晰的进球结束了上半场，即使在33英尺时，他们也取消了对莱昂内尔·洛佩斯的越位得分，而在37′，阿图罗·奥尔蒂斯错过了已经没有分数的头球射门，在水泥球门前。





美洲狮在下半场以47英尺的反击开局，最后胡安·迪嫩诺的射门超过了塞巴斯蒂安·朱拉多的进球，后者在接近之前带着痛苦的表情跟着球。

胡安·雷诺索移动了他的作品，在 59 英尺时，他将圣地亚哥·吉门尼斯和克里斯蒂安·塔博送上了由拉斐尔·巴卡和伊万·莫拉莱斯进入的球场。

仅仅四分钟后，圣地亚哥·吉门内斯在对阵美洲狮的防守者时赢得了胜利，只对阵阿尔弗雷多·塔拉韦拉，但就在进入对手区域之前，阿图罗·奥尔蒂斯将他击倒，因此 “巴勒莫” 在63英尺时被开除。





在阿德里安·阿尔德雷特（AdriánAldrete）横扫迪奥戈·德·奥利维拉之后，VAR 出现在 75 英尺处以取消所谓的罚款，但吹口哨的马里奥·埃斯科巴在审查了行动后取消了行动。

在阿图罗·奥尔蒂斯被驱逐后，几乎没有时间，彪马采取了防守姿态，而克鲁兹·阿祖尔转向进攻。但是，拉马奎纳缺乏开放大学生的想象力，他们带着进入康卡夫冠军联赛决赛的门票离开了阿兹台克体育场。

现在，大学队将不得不等待 4 月 14 日才能在西雅图海湾人队和纽约市之间与他们的 MLS 对手见面。决赛将在4月26日星期二在墨西哥境内来回进行，然后是5月5日在美国进行。获胜者将参加下一届俱乐部世界杯，场地尚未确定。

应该记得，美洲狮最后一次进入决赛是在 2005 年的 Concachampios 对阵哥斯达黎加的萨普里萨的比赛中，总得分下降了 3 比 2。



