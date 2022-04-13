检察官办公室指控马瑙雷市前市长拉瓜希拉在登记和拥有方面存在违规行为

由于胡安·何塞·罗伯斯·胡利奥（Juan JoséRobles Julio）在2020-2023年期间担任拉瓜希拉省马瑙雷市市长的注册和拥有违规行为，总检察长办公室对哥伦比亚这个加勒比小镇的前总统提起诉讼。

公共部正在调查这位前市长是否因担任市政当局第一权力机构而无能为力，尽管据称他有第二血缘关系，也就是说，他是否是卡洛斯·阿图罗·罗伯斯·胡利奥（Carlos Arturo Robles Julio）的兄弟，在当选前 12 个月内，在 2018 年至 2021 年期间担任拉瓜希拉大学校长。

由于这些事实，省行政法院于2021年1月15日作出了一项判决，该判决得到了国务委员会的确认，宣布罗伯斯·胡利奥（Robles Julio）当选马瑙雷市长的行为无效，并下令取消计票所授予的证书这样记入的佣金。

监督机构指出，前总统违反了2000年第617号法律第37条第4款，该款规定：“他不得登记为候选人，也不得当选，也不得被任命为市长或区长：(.) 4.任何与在选举前十二（12）个月内行使行政权力的官员有二级血缘关系（...）的亲属关系的人（...）在各自的直辖市 (...) '。

同样，检察官办公室表示，在程序的现阶段，前总统可能的过失被暂时归类为因明显违反强制性规则而犯下的非常严重的过失，属于非常严重的过失。

La Guajira检察官办公室则表示，在调查阶段结束后，档案将送交指定办事处，以便推进对前市长的纪律审判，诉讼主体可向其提交免责声明、免费版本以及提供和要求证据和他们的诉状, 如果他们认为有此意义的话.

马瑙雷前市长当选人胡安·何塞·罗伯斯·胡利奥于2021年2月收到了律师卡洛斯·安德烈斯·乌尔维纳·莫拉莱斯、埃米利亚诺·阿列塔·蒙特罗萨和卡洛斯·马里奥·伊萨萨·塞拉诺的三项选举无效请求。

拉瓜希拉（La Guajira）行政法院当时取消了认可他为马瑙雷市市长的证书。法院的裁决是初审的，这意味着罗伯斯·胡利奥可以选择提出法律上诉以对该裁决提出上诉。

根据报纸《El Espectador》的消息，三位律师提出的论点是，罗伯斯 “无法竞选马瑙雷市长办公室，因为他的兄弟卡洛斯·罗伯斯·胡里奥（Carlos Robles Julio）是拉瓜希拉大学的现任校长，他按照自己的标准进行锻炼在缔结母校合同时行使民事和行政权力”。

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