Pharaoh Love Shady vs Residente：他的新歌的歌词怎么说

自由泳在阿雷基帕制造。3 月，当被称为 R esidente 的勒内·佩雷斯（RenéPérez）对 J Balvin 发起了 “射手” 时，拉丁美洲的音乐界陷入停顿。这首歌是与阿根廷制片人 Bizarrap 一起演出的，是他的系列 BZRP Music Ses sions 的一部分。发行后，许多艺术家出现在他们的社交网络上，以表示他们对每位艺术家的支持。其中包括法老·洛夫·谢迪（Pharaoh Love Shady），他的病毒歌曲和着装方式在互联网上广受欢迎。如果我们必须将它与另一个角色关联起来，那就是 Tongo 或 Tigress of the East，因为它对数字平台产生了影响。

当Calle 13的前歌手的歌曲发行时，这位来自阿雷基帕的年轻人表示完全支持哥伦比亚人，暗示他会 “做点什么” 来表达自己对所发生的事情的看法。几周过去了，他的《tiradera》的出版已经使他的追随者和好奇的人感到惊讶，他将其命名为“Rip [R] esentido (自由泳会议 #13)”。

这首歌是由他的唱片公司 Híbrido Gang Music 制作的。为了分享新闻，他们使用了自己的官方Instagram帐户，在该帐户中，他们使用了RenéPérez的照片，脸上沾满了眼泪，并附有以下信息：“我们听了他对艺术家的看法，绝对是 [R] esentido的邻居，毫无疑问。我们走吧”。

最后，在3月12日，他的歌曲的音乐视频正式发布，该视频已迅速进入YouTube的热门趋势。 在短短几个小时内，它就达到了100万次观看。 这种 “拉动” 也可以在 Spotify、Apple Music 和 Deezer 上使用。

Faraón Love Shady lanza tiradera a Residente. Créditos: YouTube.

LETRA RIP RESENIDO

与持续 11 分钟的 Residente 主题不同，它是在 3 分钟内开发出来的。根据他在音乐录影带中显示的内容，录音本应在 JesúsValle Choqu e出生的阿雷基帕进行，阿雷基帕是 “多功能之神” 的真名。在这里你可以找到献给 Residente 的歌曲的完整歌词：

Raaaaaaa！

法老王 Love Shady 到了

离开怨恨

这个香肠三明治很值得

你不太喜欢

你为了一些筹码而卖掉自己

也是 sepan

你吃了我的香肠

你批评那个热狗

这里我们用 chicha 降低它

Raaaaaaa！

Pharaoh Love Shady 我听起来不错我没失败

你是《Slim Shady》的副本，阿姆，我晕倒了

雄鸡之战中最糟糕的陪审团

如果不是为了白狮也不会有什么意义

过去你说过自己患有自闭症

只是为了掩盖你的共产主义狂热

我知道你内心深处也是个种族主义者

请记住，查韦斯也是恐怖分子

说唱中唯一的哲学家叫维科

你把他和他旁边的 Aldo 放在一起你待在身边

怎么了 René 你在找那些家伙吗

你为穷人做一张脸，但你的生活却像富人一样

你拿到这么多奖项并不感到羞耻

你得扔巴尔文，那不是天才。

你用仇恨来提升自己的职业生涯

所以你跑步和锻炼的方式就像待在外面一样

Calle 13，居民或来访

你是歌手、活动家还是学生？

它打破了你的屁股你连我的敌人都不是我的敌人

自从我出生以来，后面的人就跟我一起来了

最后让那些想进来的人死掉

我是新时代，这是多病毒

你自 2017 年以来就没有发行过专辑

然后我像疯了一样把它留在里面深处，敢 tete

在 Residente 和 J Balvin 之间的丑闻之后，Pharaoh Love Shady 发行了一首针对说唱歌手的歌曲。视频：YouTube/Pharaoh Love Shady。

这个香肠三明治很值得

你不太喜欢

你为了一些筹码而卖掉自己

也是 sepan

你吃了我的香肠

你批评那个热狗

这里我们用 chicha 降低它

R-E-N-E

没有电视你不可能花一年时间

接受你也沉迷于名声

当没人谈论你的时候，你会在床上哭泣和尖叫

当你看到另一个人赢了时，你会歇斯底里。

我是这个游戏中的原创人还有你的普通人

你还记得你在墨西哥击中那个粉丝的时候吗？

我是精神分裂症患者约翰的声音

我会杀了你，对我来说这是自由泳

你死的那一天到了，我们不在夏威夷

我住在村里 la sierra 你在那里嗡嗡作响

居民我会把你从特鲁希略拖到阿雷基帕

你在战争中拔出一个射手

制造更多的暴力你不想要这片土地

俄罗斯和乌克兰之间的泵不消耗它们

你用信件里的那么多火烧成了烟幕

你是个伪君子你不代表我的学校

你花了很长时间才接受里面是 pa 'Cosculluela

你在视频中穿着 Canserbero polo 衫

而且生活中你不支持他，我什么都不相信你

已经退休了，你的年龄快要消失了

你自相矛盾，你没有为社会树立榜样

如果你内心深处有邪恶你就不能当国王

嘿，René，你不掌握真相

Raaaaaaa！

法老王 Love Shady 到了

离开怨恨

这个香肠三明治很值得

你不太喜欢

你为了一些筹码而卖掉自己

也是 sepan

你吃了我的香肠

你批评那个热狗

这里我们用 chicha 降低它

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