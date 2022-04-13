佩德罗·卡斯蒂略保证，无腐败的工作将促进该国的发展

佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）参加了位于美国的新塔拉拉炼油厂（NRT）开始运营的开工仪式皮乌拉塔拉省帕里尼亚斯区。这位国家元首从该国北部发出了关于共同努力摆脱秘鲁面临的危机的重要性的信息。

他还 申明，尽管疫情和国际环境经历了艰难的时期，但诚实的工作、没有腐败和人口的力量将使秘鲁的发展得到促进 。

这位国家元首说：“这是秘鲁和世界的一个样本，该国正在公平竞争，像你这样的人说他们在国家需要时在场，这很重要，我们来这里是为了表彰他们的工作，” 国家元首强调了在塔拉拉炼油厂所做的工作。

“尽管由于疫情，经济形势和我们在国际上遇到的冲突性问题，秘鲁正在经历危机时刻，但还是你们这些年轻工人，在这里您是为国家献出宝贵的胸膛。没有你，秘鲁就不会走路。” 卡斯蒂略总统在向工人讲话时补充说。

除了讲话外， 卡斯蒂略·特罗内斯总统还保证，这一刻标志着该国经济的重要先例。

“新塔拉拉炼油厂的逐步和渐进启动试验的开始对秘鲁来说是至关重要的一步，因为这是最重要的基础设施项目之一，它将使我们能够生产符合高环境标准的燃料，造福所有人，” 他说说过。

Petroperú

他补充说：“从这个意义上讲，扩大燃料加工和分销能力的所有努力始终有利于秘鲁人的经济，尤其是最弱势群体的经济。”

彼得罗佩鲁（Petroperú）总裁温贝托·坎波多尼科（HumbertoCampodónico）表示，这是一个历史性事件，因为北部的石油工业已经重新启动，这将使与碳氢化合物行业的所有中介机构产生协同作用。

他说：“这家新工厂将塔拉拉的炼油能力从每天65,000桶增加到9.5万桶，由公司自有收入提供资金，不使用国库资金。”

在燃油价格方面，Campodónico在仪式开始前几个小时表示，塔拉拉炼油厂的每桶利润率将在9美元至11美元之间，几乎是之前的三倍。

“通过拥有这种能力，我们的价格将更具竞争力，我们将把这些价格投放市场，这将成为包括La Pampilla和其他燃料进口公司在内的其他所有人的基准。我们知道这是工厂价值，它将下降，” 这位官员说。

关于塔拉拉炼油厂的更多信息

能源和矿业部（Minem）表示，NRT拥有名为flexicoking的新技术 ，该技术将经济价值较低的投入转化为高价值的产品，例如质量最佳且对环境友好的汽油和柴油。

Nueva Refinería de Talara | Foto: Ministerio de Energía y Minas

此外，它的加工能力比以前的工厂高出近50％，因为它每天可以处理9.5万桶石油。

Minem技术人员解释说，NRT将通过生产硫含量低于百万分之五十（ppm）的燃料来保护和改善空气质量，并在运行一年后生产硫含量低于10 ppm的欧六燃料，这是目前世界上燃料质量的最高标准。（来自安迪娜的其他信息）。

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