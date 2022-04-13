MML：这是利马市中心5家因不健康和不安全而关闭的餐厅

作为在历史中心举行的圣周活动的一部分，利马市关闭了五家在不卫生条件下营业且不符合安全规定的餐馆。

回想一下，变质的食物可能是严重疾病的传播者，例如：肝炎，沙门氏菌或胃部感染。

这就是为什么检查，健康和灾害风险管理部门的工作人员对这些企业进行了检查，这些企业在其主菜中提供了cebiche，并发现在准备食用的食物中存在蟑螂和啮齿动物粪便以及处于分解状态的水果顾客。

因卫生条件不佳而受到制裁的商店是老大兄弟、蓝带警戒线、El Rincón de Olaya 和 Ellen “s Hous e。同时，由于没有采取足够的安全措施，名为 Hellen's House 的场所已关闭。

对于这些严重罪行，市长启动了对这些企业的制裁行政程序，并处以2 ITU（税收单位）的罚款，相当于S/9,200。此外，它还下令将其关闭，直到侵权行为正规化。

利马市政府敦促这些设施的业主遵守既定的健康和安全标准，以免受到制裁。 此外，他宣布，这些行动将在圣周期间继续进行。

利马市政府收集450吨固体废物

为了保持街道清洁，安全和恢复公共空间，利马市政府开展了一项收集活动，拉维多利亚和埃尔阿古斯蒂诺地区也参加了这项活动。

利马市政府在一份声明中告知社区，作为解放首都公共空间的行动的一部分，3月份在Cercado de Lima的区际行动之后，收集了450吨固体废 物。

大都会公社在该文件中解释说，在该地区的不同地区，例如尼古拉斯·艾隆，Aviación，28 de Julio，Grau和Pacasmayo大道以及万卡维利卡，Huarochirí，Ascope等，共收集了453.5吨固体废物，Acomayo、Garcia Villón、Cárcamo、Junín 和 Manuel Telleria。

在这些空间中，市政大楼的30名员工收集了木材，家具，椅子，桌子，纸板，塑料，建筑垃圾等。

其中许多行动得益于与 La Victoria和El Agustino地区市政当局的管理和协调，与可持续发展目标保持一致。

Recolección de materiales sólidos para recuperar principales avenidas del centro de Lima.

这项工作使用了滑移装载机、侧向卡车、自卸车、油轮和紧凑型卡车。此外，负责人员正确使用了防护装备，包括手套、连身衣、头盔、口罩或口罩以及安全鞋。

面对这种情况，这些地区的居民都赞成市政当局采取的措施，因为这种废物带来了啮齿动物的存在，人们借此机会在主要大道的拐角处留下了垃圾。这就是为什么他们支持这项行动，并要求将这项工作与小夜曲结合起来，以保护街道免受抢劫和袭击的增长。

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