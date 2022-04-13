移民：旅行者醒来处理并获得紧急护照

旅行者在移民之外醒来 | 视频：América Tv

数百名绝望的旅行者在国家移民监督局总部外醒来，以便能够处理和获取他们的护照秘鲁生物识别技术，使他们可以毫无问题地离开该国并享受复活节假期。

4月11日上星期一，由于@@ 缺少护照以及该文件的打印系统出现故障，导致100多人无法登机他们的航班，并支付数千美元来重新安排您的机票，而不会丢失机票。

在这种情况下，移民局只参加预定的约会，而旅行者将在接下来的 48 小时内出行，否则它将不会处理请求。

据AméricaNoticias记者报道，有些人在布雷尼亚总部外面过夜，这是第一个被发现的人，但是昨天有些旅行者抱怨护照的交付延迟，因为完成手续后，他们必须等待长达五个小时才能交付该文档。为了不错过航班，许多人甚至不得不带着行李跑到机场。

在国外排长队等待移民 | 视频：América TV

在参观 Migraciones外景时，还看到了数十名残疾人，他们的小孩和老年人等着坐着，抱着为他们提供庇护的毯子，因为几天来，利马的气温大幅下降，尤其是在清晨。

与昨天相比，今天的入院是平静而顺利的，但是抱怨落在房屋内时延迟护理。

在豪尔赫·查韦斯机场，情况比较平静，程序正常进行，但是有些人被转介到贝拉维斯塔购物中心广场的办公室交付文件，这给用户带来了不适。

他们将在复活节参加

通过一份新声明，Migraciones报告说：“为了向需要处理护照的人提供更大的便利，已经安排了去中心化机构德尔赛马广场将于本周四和耶稣受难日出席。对于因计划在未来 48 小时内离开该国而需要护照的公民，这些地点的注意力将是上午 8:00 至下午 5:00。”

他们补充说，贝拉维斯塔购物中心广场代理机构将处理豪尔赫·查韦斯机场移民办公室移交的案件。“这是给那些在预定航班起飞前 24 小时办理护照的人的。”

此外，他们争辩说：“伊比利亚航空、Viva Air、Europa Air、Latam、荷航和法航已经能够为在不支付费用和额外费用的情况下重新安排航班”。

声明指出：“这就是最近几天因延迟获得电子护照而受到影响的乘客的照顾方式。”

“它还与国际航空运输公司协会（AETAI）以及25家在我国设有起点的国际航空公司中的每家航空公司进行管理，为有需要的人提供设施。”

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