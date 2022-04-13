Melcochita 与 Fuerza Popular 一起作为拉维多利亚州议员候选人进入政坛

不止一个人知道梅尔科奇塔将作为拉维多利亚州议员的候选人竞选。这位喜剧演员将通过藤森惠子的政党 Popular For c e 冒险参政。

根据全国选举评审团的网站，巴勃罗·维拉纽瓦（Pablo Villanueva）在名单上排名第七，如果他赢得候选人，他将能够在未来4年内执行不同的市政程序。

应该指出的是，自从不久前他宣布竞选国会议员以来，这并不是喜剧演员第一次表达出进入公职的愿望，但从未实现。

梅尔科奇塔（Melcochita）也离政治不远，因为过去她曾参加过各种竞选活动，例如藤森惠子，前市长苏珊娜·比利亚兰（Susana Villarán），甚至担任总统的西罗·加尔维斯（Ciro Gálvez）的竞选活动。

记者乔纳森·卡斯特罗（Jonathan Castro）通过Twitter宣布了喜剧演员的假设，并发表了各种评论，其中一些赞成喜剧演员，另一些则反对他。

“那位先生，除了说 “别看见他” 之外，他对市政管理有什么了解吗？”; “ 我们恰恰抱怨卡斯蒂略提名的公职人员，但看看谁是惠子的候选人 ，” 一些人批评他们。

另一方面，为他辩护的人指出，巴勃罗·维拉纽瓦（Pablo Villanueva）可以像其他秘鲁人一样竞选，以佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）为榜样，他没有经验竞选并赢得了共和国总统职位。

“你认为因为他是喜剧演员，巴勃罗·维拉纽瓦先生 “Melcochita” 不合适吗？ 乌克兰现任总统是前喜剧演员，罗纳德·里根在成为总统之前是一名演员。我敢打赌，他的表现比卡斯蒂略选择的官员要好得多 ，” 另一位用户评论说。

Melcochita postula como regidor a la municipalidad de La Victoria. (Foto: Twitter)

棉花糖反对真人秀节目

随着经济的复苏和迪斯科舞厅的重新开放，现实男孩再次被雇用来营造氛围；但是，他们在舞台上的发展并不像许多艺术家所预期的那样。梅尔科奇塔就是这种情况，他强烈批评了 Esto es Guerra 的一些成员的演讲。

同样，当他得知他们在半小时的节目中收取高昂的费用时，他忍不住表示愤慨，他认为这是低质量的节目。

“ 这不值钱。他们正在 “破坏” 所有伟大艺术家的广场。这位秘鲁艺术家在与 Magaly TV 记者 La firme 的对话中说，这很生气，因为你把污垢清理了很多年 。”

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