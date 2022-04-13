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星期三 13 四月 2022
奇諾

Melcochita 与 Fuerza Popular 一起作为拉维多利亚州议员候选人进入政坛

这位喜剧演员作为拉维多利亚州议员的候选人出现在全国选举评审团的门户网站上。

Newsroom Infobae

13 四月 2022

不止一个人知道梅尔科奇塔将作为拉维多利亚州议员的候选人竞选。这位喜剧演员将通过藤森惠子的政党 Popular For c e 冒险参政。

根据全国选举评审团的网站，巴勃罗·维拉纽瓦（Pablo Villanueva）在名单上排名第七，如果他赢得候选人，他将能够在未来4年内执行不同的市政程序。

应该指出的是，自从不久前他宣布竞选国会议员以来，这并不是喜剧演员第一次表达出进入公职的愿望，但从未实现。

梅尔科奇塔（Melcochita）也离政治不远，因为过去她曾参加过各种竞选活动，例如藤森惠子，前市长苏珊娜·比利亚兰（Susana Villarán），甚至担任总统的西罗·加尔维斯（Ciro Gálvez）的竞选活动。

记者乔纳森·卡斯特罗（Jonathan Castro）通过Twitter宣布了喜剧演员的假设，并发表了各种评论，其中一些赞成喜剧演员，另一些则反对他。

那位先生，除了说 “别看见他” 之外，他对市政管理有什么了解吗？”; “我们恰恰抱怨卡斯蒂略提名的公职人员，但看看谁是惠子的候选人，” 一些人批评他们。

另一方面，为他辩护的人指出，巴勃罗·维拉纽瓦（Pablo Villanueva）可以像其他秘鲁人一样竞选，以佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）为榜样，他没有经验竞选并赢得了共和国总统职位。

你认为因为他是喜剧演员，巴勃罗·维拉纽瓦先生 “Melcochita” 不合适吗？乌克兰现任总统是前喜剧演员，罗纳德·里根在成为总统之前是一名演员。我敢打赌，他的表现比卡斯蒂略选择的官员要好得多，” 另一位用户评论说。

Melcochita postula como regidor a la municipalidad de La Victoria. (Foto: Twitter)
Melcochita postula como regidor a la municipalidad de La Victoria. (Foto: Twitter)

棉花糖反对真人秀节目

随着经济的复苏和迪斯科舞厅的重新开放，现实男孩再次被雇用来营造氛围；但是，他们在舞台上的发展并不像许多艺术家所预期的那样。梅尔科奇塔就是这种情况，他强烈批评了 Esto es Guerra 的一些成员的演讲。

同样，当他得知他们在半小时的节目中收取高昂的费用时，他忍不住表示愤慨，他认为这是低质量的节目。

这不值钱。他们正在 “破坏” 所有伟大艺术家的广场。这位秘鲁艺术家在与 Magaly TV 记者 La firme 的对话中说，这很生气，因为你把污垢清理了很多年。”

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