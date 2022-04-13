认识在泛美比赛中获得银牌的秘鲁人华金·托雷斯

近年来，个人和接触运动也为秘鲁人赢得奖牌带来了极大的欢乐，当他们站在领奖台上时，这让我们感到自豪，光荣的白红旗，柔术选手华金·托雷斯（Joaquín Torres）也不例外，自从他在巴西泛美运动会上获得银牌以来锦标赛柔术。

四年来，他把自己的舒适设施留在利马，收拾行装，定居在美国迈阿密，并寻求在柔术中为自己取名。出于这个原因，Infobae打电话给他来告诉我们他的成功故事。

恭喜你，我们发现你在泛美柔术比赛中赢得了什么银牌，比赛有多强劲？

我曾在佛罗里达州奥兰多的 IBJJF（国际巴西柔术联合会）的泛美队工作。我进行了 4 场艰苦的战斗，赢了 3 场，在对阵巴西对手的比赛中我输掉了决赛。

你练习这种武术多久了？

我做巴西柔术已经差不多11年了。四年前，我搬到迈阿密参加最高级别的训练和比赛。在这里，我在许多比赛中都取得了非常不错的成绩，并于2019年由我的老师罗伯托·塞伯格·阿布雷乌毕业于黑带。

你为什么决定参加这项运动？

在参加综合格斗比赛几年之后，我于 2010 年开始加入柔术。我也做过拳击，我必须说柔术是所有武术中最完整，最有效的武术。除了教你自卫之外，它还可以帮助你集中精力，专注力和纪律。

你接下来要面对什么比赛？

5 月 15 日，我将在芝加哥战斗。通常情况下，我尝试每月参加一次比赛，这样我就不会错过任何一个节拍。然后，他应该在 9 月在内华达州拉斯维加斯举行的世界杯之前再参加 2 或 3 场锦标赛。

这项运动中最重要的成就是什么？

最重要的成就无疑是2020年美国国民。这是一场艰难而艰难的比赛。考虑到我的体重为90公斤，我赢得了超重组别（最大100.5公斤）的金牌，但我喜欢它，与比我大的人打架感觉更自在。那么几天前的泛美也是一个非常宝贵的成就。

那么，你总是喜欢玩接触运动吗？

是的，就像我说的那样，我刚开始很小。16岁那年，在参加综合格斗比赛之后，我改用了柔术。我一直是一个有竞争力的人，而且纪律严明。柔术给了我更多的纪律和价值观，这对每个人来说都很重要。这就是为什么据说柔术是唯一有家庭的运动。

你佩服谁？

他钦佩许多运动员，但给我最多榜样和帮助的人是我的老师罗伯托·赛博格·阿布雷乌。因为他在41岁时继续以最高级别战斗。几天前，他在泛美锦标赛中获得了超重型组别的金牌。自从我搬到迈阿密以来，柔术给了我很多机会，为我打开了很多人的大门。我打算继续为实现自己设定的目标留下毅力和毅力的榜样。我有两个弟弟，他们正在走我的路。

美国和秘鲁的柔术水平有差异吗？

我总是说，除了明显的巴西之外，拉丁美洲大国还有秘鲁、厄瓜多尔和阿根廷。我们有战士血，很难打败。不仅在这项运动中。

在迈阿密以及整个美国，有最好的，我在FightSports训练的简单事实给了我难以置信的触感和水平，这是我在秘鲁几乎无法实现的。在榻榻米上，每次训练至少有20条黑带。

你为什么决定移民到迈阿密？

自从我大学毕业以来我就有了这个计划。我在 UPC 学习市场营销，毕业后我就卖掉了自己的车，然后带着一些积蓄搬到了迈阿密。正如我之前提到的，机会、培训水平和能力是美国最好的。谢天谢地，我能够获得运动员签证，然后是居留权（绿卡）。

对渴望练习柔术的年轻人有什么信息吗？

当我 5 岁的时候，我出了车祸，股骨骨折。我有变得 la 脚和截瘫的危险。感谢上帝，他们把钉子钉在我的腿上，然后用骨头焊接了两次手术。我现在没问题了正如我经常说的那样，只有那些不冒险的人才输了。如果我没有决定来迈阿密生活，也许我就不会走上实现梦想的正确轨道。这就是为什么我总是说你必须放弃恐惧、借口、借口、借口，寻找能让你快乐的东西。

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