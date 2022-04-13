小马丁·埃利亚斯用一张未公开的照片向父亲致敬，迪奥梅德斯·迪亚兹也出现在这张照片中

4月14日，马丁· 埃里亚斯（MartínElias）的追随者和亲戚将向这位在科韦尼亚斯（Coveñas）举行音乐会后在科尔多瓦（Córdoba）的道路上遭受不幸交通事故而去世五岁的艺术家致敬。这将是一个神圣的星期四，因此，更重要的是，向艺术家致敬的重点不是假期，而是在社交网络上。

的确，歌手兼作曲家瓦莱纳托的歌迷和亲戚现在都记得他；甚至他的儿子小马丁·埃利亚斯（MartínElias Jr.）也与父亲一起开启了回忆，并通过社交网络进行了回忆，他的追随者惊讶地看到了令人难以置信的相似之处。

马丁·埃利亚斯·迪亚斯·瓦隆（MartinElíasDíazVarón）通过Instagram分享了两张照片；在这两张照片中，这个年轻人只是一个几乎一言不发的孩子，但这并不是主要的新颖之处：在第一张照片中，父亲的肩膀上有一个小男孩，当时他看上去与他的末世完全不同的生活。

第二次，这个男孩出现在他的祖父迪奥梅德斯·迪亚兹本人的腿下，他在拿明信片时正在微笑。除了这些图像外，迪亚兹·瓦隆（Díaz Varón）在描述中写道，两者都是 “瓦莱纳托最伟大的两个天使，也是我的两个最伟大的天使”。

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A dos días de cumplirse cinco años de la muerte de Martín Elías, su hijo lo recordó a él y a Diomedes Díaz FOTOS: Vía Instagram (martineliasjr)

不出所料，未发布的图像在该平台上变得非常流行，不仅收到了数百万追随者中的很大一部分的数百条评论，而且还收到了其他艺术家的数百条评论，例如拉斐尔·玛丽亚·迪亚兹（RafaelMaríaDíaz），他也是年轻人的叔叔。

其他突出的反应是 “看到这些照片让我很生气，我希望它们还活着。迪奥梅德斯没有看到马丁的胜利”；“永远的马丁·埃里亚斯”；“独特而无与伦比，他们留下了美好的遗产”；“如何忘记今年4月14日，我们想念你马丁·埃里亚斯，愿上帝保佑你在他的圣洁荣耀中” 和 “那是马丁·埃利亚斯对他的孩子，他的母亲和兄弟的真爱”。

值得一提的是，这不是迪亚兹王朝的年轻人唯一抹去的记忆。4月2日，他唤起了最近的一张照片，当时的男孩和他的父亲和妹妹宝拉·埃琳娜·迪亚斯（Paula ElenaDíaz）一起出现。

FOTO: Vía Instagram (martineliasjr)

另一方面，值得一提的是，几天前，瓦莱纳托艺术家的最后一位妻子达亚娜·海梅斯（Dayana Jaimes）被问及她将在4月14日星期四为向前夫致敬而做些什么。通过她称之为 “那我们来谈谈” 的一轮 “问答”，她的追随者向记者询问了一个问题：“他们将在14日对马丁做什么？”。

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海梅斯回答说，尽管他不同意在已故艺术家的坟墓前进行的某些类型的行为，但他高度尊重追随者的信仰。

“就我而言，没什么，没什么，我从来没有同意去墓地的这种东西，他们带来墨西哥流浪乐队，他们玩盒子，guacharaca，手风琴。这非常受人尊敬，但我不会分享这些东西。” 这位有影响力的人通过她的 “InstaStories” 告诉她将近200万粉丝。

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