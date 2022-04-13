喜剧演员 Polo Polo 退休六年后表现如何

喜剧演员莱奥波多·罗伯托·加西亚·佩拉斯·贝尼特斯（Leop ol do RobertoGarcíaPeláez Benitez）于2016年从舞台和其他活动中退休，当时他没有提供任何解释，但是几年后，有关他所谓的阿尔茨海默氏病的谣言开始了。

豪尔赫·法尔孔说：“我所知道和说的很多是，好的 Polo 正在与阿尔茨海默氏症作斗争，我只希望一切都好起来。”路易斯·德·阿尔巴（Luis de Alba）表示，他知道自己病了，但没有具体说明。

最近，豪尔赫·卡兰萨·埃尔科斯泰诺（Jorge Carranza El Costeño）透露，他最近与自己或家人没有联系，但他知道自己很稳定，这要归功于他与酒吧的一位合伙人保持亲密关系，他开始在墨西哥城讲笑话：

“你有很多东西我看不到你的儿子，他是我的邻居，但我知道他很好，他得到了很好的照顾，祝福上帝...但据我从 El Cuevón 的另一位合伙人那里了解到，Polo 很稳定，好吧。” De Primera Mano 节目的喜剧演员说。

这位喜剧演员还解释说，他知道谁属于他的亲密圈子并经常光顾：

他澄清说：“我想他不久前会见了卡拉·埃斯特拉达，那些确实见过他的人，亲爱的豪尔赫·奥尔蒂斯·德·皮内多，查贝洛是与他接触最多的人。”

在 De Primera Mano 节目中，豪尔赫·卡兰萨透露，Polo Polo 是帮助他冒险进入墨西哥城的人，这给了他在阿卡普尔科取得成功后的第一个机会。

当喜剧演员即将从他提供演出的地方之一退休时，Polo Polo 提议他留下来并找到自己的空间：

他对 De Primermano 说：“有一天他告诉我 '别离开埃尔库埃文，待在这里，我们要开辟一个小地方，让我们继续努力，'我很荣幸受到伟大的大师波罗的邀请。”

豪尔赫·卡兰萨（Jorge Carranza）提到，正是这位喜剧演员帮助他冒险进入墨西哥城。

他说：“有一天他告诉我不要离开 E l Cuevón，待在这里，我们要开辟一个小地方，我们要推动，伟大的大师波罗的邀请让我感到非常荣幸。”

豪尔赫·卡兰萨（Jorge Carranza）在接受 MimíContigo 计划的采访时说，他冒险在学校活动中讲笑话，当时他还不到15岁，钱还不够，因为他的第一笔薪水是20比索。

在与弗兰斯歌手的对话中，她透露自己只是重复了父亲作为喜剧演员的例行活动，但她甚至无法完全理解这些笑话。

在这种情况下，哈维尔·卡兰萨（Javier Carranza）计划自杀作为 “牺牲”，这样他的母亲就可以少吃一张嘴，但是 一位知名歌手的评论我会改变主意的。

波罗·波罗（Polo Polo）是一位喜剧演员，他的笑话和套路充满了性推荐，双重含义和酸性幽默，以至于他在八十年代受到审查。他还曾在档案电影中露面，例如《撒迦利亚的牛奶》（1986年）和《邻里的恐惧男孩》（1989年）。

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