CDMX 出现高温警报，市长办公室预计气温将高达 30 度

CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2021.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lanzó una alerta por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. Recomendó a la población el uso de protector solar e hidratación constante. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

在过去的几天里，墨西哥城整个下午都遭受高温的困扰，如果人们得不到正确保护，这可能会在人口中造成各种健康问题。

出于这个原因，墨西哥城综合风险管理和民事保护秘书处通过社交网络保证，黄色警报将从晚上 20:15 开始为阿兹卡波特扎尔科，库奥特莫克，古斯塔沃·马德罗，伊斯塔卡尔科，米格尔·伊达尔戈和贝努斯蒂亚诺·卡兰萨的市长激活。

温度从28度到30摄氏度不等，将从2022年4月13日的 14:00 开始，直到同一天的 17:00，届时可能会发出新的警报。

在民防局提出的最重要的建议中，避免成为高温受害者的建议包括以下步骤：使用防晒霜，穿浅色衣服；戴墨镜，帽子或帽子；不要长时间暴露在阳光下，最后，避免在公共道路上进食，因为食物往往会很快分解。

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lanzó una alerta por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales | Rogelio Morales

此外，别忘了保持新鲜、水分、喝大量的液体、使用防晒霜并让社会了解情况。如果发生紧急情况，您可以拨打911紧急电话或55-5683-2222请求帮助。

但是，按气象现象对警报级别的分类是关于什么的？预警计划是一种资源，用于警告民众注意在下雨、强风、冰雹等情况下存在的风险。

在第一级，墨西哥城的平均情况是绿色警报；其特征是降雨量小于15mm/24h，风速低于39 km/h，没有冰雹或降雪，高温为28摄氏度，最低为6摄氏度。

它是黄色的，因为存在轻型水流星，如果与其他情况有关，它们会造成损坏；其特征是降雨量小于15至29毫米/24小时，风速在50至59 km/h之间，小冰雹和雪水，28至30摄氏度的高温或4至6摄氏度的低温摄氏度。

Las alcaldías en alerta amarilla son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales | Rogelio Morales

他们继续使用橙色来表示强度可能对脆弱结构造成损害的气象现象；其特征是降雨量小于30至49毫米/24小时，风速为60至69 km/h，中度冰雹，小雪，31至33摄氏度的高温或1至3度的低温摄氏度。

最后，红色表示强度造成损害的天气事件；其特征是降雨量小于50至70毫米/24小时，风速低于70至70 km/h，大冰雹和降雪，34至36摄氏度的高温，-2至0摄氏度的低温。

两年前在墨西哥首次启动的最后一个是紫色警报，这是由于鲜有记录的强度并对首都造成严重破坏的现象所致。它的标准是降雨量大于70 mm/24h，风速超过80 km/h，非常大的冰雹，高温超过36摄氏度，低温低于-3摄氏度，以及大量降雪。

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