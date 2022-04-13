Google will invest $9.5 billion this year in offices and data centers and create 12,000 jobs in the United States

互联网巨头谷歌周三宣布，到 2022年，它将在美国的办公室和数据中心投资95亿美元，预计这将有助于创造 12,000个新的全职工作岗位。

在一篇企业博客文章中，谷歌及其母公司Alphabet的首席执行官桑达尔·皮查伊进一步保证，除了谷歌的12,000个工作岗位外，投资还将在其供应商和合作伙伴中创造数千个就业机会。

根据湾区议会经济研究所周三发布的最新研究，在一家高科技公司创造就业机会在当地经济中又创造了四个以上的就业机会。

该公司承认，由于人们越来越多地致力于远程办公，对物理空间进行投资似乎是 “违反直觉的”，但该公司确信，拥有现代化的设施，为员工提供更好的产品，更好的生活质量和更强的员工生活质量 “比以往任何时候都更加重要”社区。

Un logo de Google Cloud fuera de las unidades de Google en California (REUTERS/Paresh Dave/File Photo) REUTERS

声明补充说，谷歌的办公室和数据中心为 “当地社区提供了重要的锚点，并帮助我们为他们的经济做出贡献”。

这家全球最常用的互联网搜索引擎的公司将在佐治亚州亚特兰大开设新办事处，并将继续投资其在德克萨斯州，田纳西州，弗吉尼亚州，俄克拉荷马州，爱荷华州，内布拉斯加州，纽约州，科罗拉多州和加利福尼亚州的设施。

该公司在新闻稿中表示，他们正在努力确保到2030年，其办公室和数据中心每周7天，每天24小时使用无碳能源，以寻求为绿色建筑的设计设定新标准。

Oficinas de Google en EEUU (EFE/ROMAN PILIPEY/Archivo)

在过去五年中，谷歌在美国26个州的办公室和数据中心投资了超过370亿美元，创造了40,000多个全职工作岗位。除此之外，在2020年至2021年期间，该国还投资了超过400亿美元的研发。

今天的报告还发布了2021年经济影响报告，介绍了谷歌对经济的更广泛贡献。它反映了去年对数百万美国公司、非营利组织、创作者、开发商和出版商的经济活动贡献了6170亿美元。

“我们还继续帮助人们获得在当今经济中取得成功所需的技能，从我们作为底特律密歇根州中部创新区的创始成员到我们耗资 1亿美元的Google职业证书基金，该基金是一种帮助人们接受教育和获得数字化的新财务模式技能，” 他继续说道。

（来自 EFE 的信息）

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