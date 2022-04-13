埃德加·贝尼特斯的目标是在 Alianza Lima vs Colo 中为解放者杯打折

作为 2022 年解放者杯 F 组第二轮比赛的一部分，Alianza Lima 在一场比赛中部分击败了智利的科洛·科洛。简而言之，“mapochos” 的目标使秘鲁人坚定不移，他们看到取得良好成绩的机会减少了。但是，埃德加·贝尼特斯（Edgar Benitez）设法实现了折扣的目标，并保持了游客的希望。

这位 “瓜拉尼” 中场球员出现在对阵智利人的记分牌上 | 视频：ESPN

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作为2022年解放者杯F组第二轮比赛的一部分，Alianza Lima将于今天4月13日星期三在圣地亚哥的纪念体育场举行一场比赛，从智利访问科洛科洛。在 “南方” 政府的最新批准下，这幅 “蓝白” 画将试图加起来，这种情景看起来将充满活力，该批准允许容量达到 100％。

在主场对阵UTC的最后一场胜利之后，这位 “亲密” 的演员阵容提高了他们在西甲联赛中的表现，这使他们在没有与Sport Huancayo即将进行的比赛的情况下达到了8分并攀升至第13位，而这场比赛由于运输员在胡宁的罢工而没有参加比赛。

教练卡洛斯·布斯托斯利用这段时间纠正了他们在当地锦标赛开始时犯的错误。而且，克里斯蒂安·拉莫斯（Christian Ramos），海罗·孔查（Jairo Concha）和埃尔南·巴科斯（HernánBarcos）等球员并没有表现出他们通常提供的水平，尽管对UTC的胜利可能意味着球队变得更好。

至于解放者，他们在与河床的第一场比赛中输了。当时，“白人和蓝军” 可以胜任这项任务，但是，马蒂亚斯·苏亚雷斯（MatíasSuárez）的个人进球赢得了 “百万富翁” 的等级制度。

另一方面，智利队在PlanVital锦标赛中生活着完全不同的现实，因为他们以17分排名第一，与UniónEspañola相同，但进球差异更大。从这个意义上讲，在他们玩过的9场比赛中，他们赢了5次，并列2次，在剩下的比赛中输了。

此外，在国际比赛中，“阿尔巴” 队以胡安·马丁·卢塞罗和巴勃罗·索拉里的比分成功赢得了巴西对阵福塔雷萨的首次亮相。出于这个原因，他们在与秘鲁队的比赛中有一定的优势，并打算延长他们生活的这一美好时刻。