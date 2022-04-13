为今年 4 月 14 日在 Paramount+ 登陆的《爪子巡逻队：电影》做好准备

这些幼犬配备了最好的技术，共同战斗以拯救阿文图拉城的居民。(派拉蒙 )

经过漫长的等待，2021年在电影院上映的加拿大动画动作冒险电影即将登陆 Paramount+。 这是根据基思·查普曼 创作的电视连续剧《爪子巡逻 》改编的。

在影片中，莱德和小熊队被召到冒险城，以防止 Humdinger 市长将这座繁华的大都市变成混乱状态。有了新的总部，新的小工具和车辆，甚至还有一只名为 Liberty 的新小狗，Paw Patrol 已经准备好进行 “有趣而迷人” 的史诗般的冒险。

让我们深入了解历史

在巴伊亚阿文图拉，一名卡车司机坠毁，被吊在城市桥上。Turbot 船长遇到现场并打电话给莱德，后者派遣爪子巡逻队投入行动。警察小狗@@ 蔡斯救了卡车司机。同时，在附近的冒险城，爪子巡逻队的大敌 Humdinger 市长最近当选为市长。一只名叫 Li berty 的腊肠犬知道自己在 Cloud Background 上臭名昭著的不法行为后，他到达并定居在他的新军营里。

同时，由于天气恶劣，Humdinger使用一种称为云捕手的设备清理天空并进行烟花表演。但是，它失控导致火灾，设备会收到警报。愤怒的 Humdinger 告诉他的追随者 Butch 和 Ruben 无论如何都要摆脱 Paw Patrol。

以布莱恩和埃迪·斯卡贝切饰演鲁本和布奇的西班牙语声音为特色；《爪子巡逻队》中的 Nina Rubín Legarreta 饰演 Liberty：这部电影包含数小时的娱乐活动和额外的独家内容。这部电影由该系列背后的玩具公司 Spin Master Enter tainment 制作，动画由 Mikros Imag e 提供。它是由卡尔·布伦克执导的，他根据弗洛里克的故事与比利·弗洛里克和鲍勃·巴伦共同撰写了剧本。 这是 Spin Master Entertainment 品牌计划制作的几部电影中的第一部。

2021年11月3日，继票房大获成功之后，Spin Master和Nickelodeon电影正式宣布正在开发名为《爪子巡逻：强大的电影》的续集。

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