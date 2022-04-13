Galea Barraza 和 Tomate Barraza 从事社交工作，歌手感动了：“对不起我没有帮助所有人”

“Tomate” Barraza 和她的女儿盖拉·巴拉萨将于 3 月 13 日星期三参加了 En Boca de Todos 的节目展示序列 “Te compro todito”，两人都走上街头，为通过销售糖果或某种产品工作的低收入人群提供经济帮助。

这位歌手和 2022 年 Peru La Pre 小姐的获胜者在圣米格尔地区进行了分发一点钱在那些受益的人身上流下了眼泪。从视频中可以看出，作为捐赠的一部分，这位年轻模特给了她一点小费。

毫无疑问，这使另一家广播电台感动了，他毫不犹豫地感谢该节目的制作，因为他打电话给他参加这个序列，尤其是和他的女儿一起。

“我们要感谢你（向 En Boca de Todos）表示感谢。我们绝对是接触真正需要它的人的工具。我感谢该计划的制作给我们打电话，” 卡洛斯·巴拉萨（Carlos Barraza）在看到他的社会工作摘要后非常感动。

她还强调了这位14岁少年的陪伴，并对自己无法帮助更多人感到遗憾。“我、我的父亲和祖父告诉我，施舍可以使我们摆脱罪恶。我为 Gaela 陪伴我做这些事情的质量感到自豪。对不起，我无法帮助所有人。”

就她而言，盖拉·巴拉扎（Gaela Barraza）感谢她的父母卡洛斯·巴拉扎（Carlos Barraza）和达努斯卡·萨帕塔（Danuska Zapata）允许她参加这项社会工作，并为她提供了学习机会和个人品味。他甚至称赞他父亲的极大帮助感。

“感谢生活和我的父母给我学习和来到这里的所有机会，这样我就可以帮助那些资源不如他人的人。感谢我父亲，因为他是一个非常勇敢的人，也感谢他教给我的所有东西。他有一颗非常漂亮的心，” 她说。

Gaela Barraza 和 Tomate Barraza 开展社会工作。视频：美国电视台

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