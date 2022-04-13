弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）用亲生活的舞蹈和歌曲接近苏克雷的女性

古斯塔沃·佩特罗的副总统公式弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）和候选人的妻子维罗妮卡·阿尔科塞尔（Verónica Alcocer）与辛塞莱霍（苏克雷）的一群妇女分享了《历史契约》的选举提案。该活动名为 Juntanza de Mujeres para Vivir Sabroso，旨在 “在山脉、河流、沼泽和大海之间编织回忆”。

然后，候选人欢迎参加活动的人加入历史契约小组，并向他们保证，可能成立的Petro Márquez政府将得到所有系统孤立社区的参与。他保证，在全国各地的竞选中，他已经证明了公民的缺点，并表示有必要进行改变。

弗朗西亚·马克斯在为辛塞莱霍奔跑时跳舞和唱歌

对于马尔克斯来说，哥伦比亚妇女代表着爱与关怀，她补充说，这是目前所需要的：让妇女担任领导职务，以便从那里治愈国家。

古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）赞同这一愿景，尽管他没有像女性那样在这次活动中扮演领导角色，但还是进行了几分钟的干预。这位政治领导人保证，如果他到达卡萨德纳里尼奥（Casa de Nariño），他将确保妇女占据更多的权力职位，以便她们拥有更多的自主权。

除了担任公职的平等外，还提到了妇女拥有基本要素和机会来保障其自主权的重要性。有人指出，这非常重要，因为这将为大多数人口提供住房，在大多数情况下，通过这些妇女，儿童和青年的福利将得到保障。

《历史契约》认为，“关爱生命与照顾土地和照顾水有关。”有人指出，如果妇女拥有它，她们可以保证哥伦比亚的儿童和食物可以得到很好的照顾，因此，佩特罗提到，如果他当选总统，他将提出一个受欢迎的住房项目，并维持对这一人口的补贴。

“在哥伦比亚的1500万个家庭中，有500多万个是单身女性。我们想要重建家庭，国家可以单独帮助那个女人，这样她就可以生产、照顾自己的孩子。我们建议组织大众住房，由国家提供土地和服务，包括互联网，社区在社区组织和妇女权力的基础上建造住房。“家庭在行动” 计划使妇女陷入贫困，不足以养活自己的孩子。我们想改变它，这是给每位有未成年子女的女性户主，最低工资的一半，每月50万美元，” Petro说。

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