费尔南多·贝劳恩扎兰称 Epigmenio Ibarra 为 “goebbelcito”，因为他袭击了国家统计局

根据撤销授权的批准结果，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）政府的支持者表示支持，并对磋商的结果表示欢迎。

但是，这个数字低于预期，那些对结果表示赞赏的人受到批评，因为他们评论说，由于有超过一百万人的参与，撤销取得了成功，其中90％的人投票赞成遵循AMLO的授权。

其中包括政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum），因为她说磋商取得了成功。尽管她后来受到各种社交媒体用户的批评，但提醒她参与人数不到20％。

另一个被嘲弄的话题是电影制片人埃皮格梅尼奥·伊瓦拉（Epigmenio Ibarra），他将自己定位为总统及其名为 “第四次转型”（第四季度）的项目的主要捍卫者之一。另一方面，这是因为在咨询结束后代表研究所。

La participación en la consulta llegó a un 17% (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

因为他对国家选举研究所（INE）的顾问发表了几次评论，指控他们破坏了授权撤销的传播。不仅在结束时，而且在整个选举禁令期间。

面对很少的参与，钢琴家费尔南多·贝劳扎兰（Fernando Belaunzarán）庆祝了磋商的 “失败”。但是他也对 Argos Comunicación 的创始人发表了酸性评论，他称之为 AMLO 的 “goebbelcito”，暗指的是纳粹宣传家约瑟夫·戈培尔。

同样，他赞成在罢免总统职位的投票中人们的参与率很低，他以前曾取消总统的资格，同时称选民 “被带走了”。

“成功是从目标来衡量的。-如果人民批准了 @lopezobrador_ 的授权，82％ 的弃权票表明失败的规模-如果要证明莫雷纳及其政府在地面上没有对手的承载能力和浣熊能力，那么 1500 万是不可忽略的，” panista 说。

Epigmenio Ibarra criticó al INE de sabotear la Revocación (foto: @epigmenioibarra)

此前的评论是在伊巴拉在新闻发布会上表示，国家统计局没有完成确保行使民主的任务之后发表的。由于他说他的目标 “是促进这项前所未有的活动，而不是自我宣传，而是向公众解释利害攸关”。

除了视频片段外，他还评论说：“村山西罗没有说的是，撤销咨询中唯一肮脏的东西是他自己和洛伦佐·科尔多瓦的表现；他们俩都背叛了民主，不尊重墨西哥人民，他们违反了职责...”。

为了具有约束力，协商需要 40％的选民名册参加。根据国家统计局的统计，总共只达到了17％，因此不会产生直接的政治影响。

根据选票数，在构成名义名单的9 200万82.3万216 人中，有超过1600万503,636人参加。在@@ 参与者中，91.86％ 选择AMLO继续负责执行官，直到2024年六年任期结束，而 6.4％的人投票赞成撤销塔巴斯克尼奥，而1.69％的人取消了投票。

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