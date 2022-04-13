费尔南德斯·诺罗尼亚抨击圣地亚哥·克里尔进行电力改革：“别让自己变得你不明白”

撤销授权结束后，墨西哥政治议程上的下一个棘手问题是即将进行的电力改革投票，该投票与总统的磋商相同或更多。

它的投票原定于4月12日（星期二）举行，但是，众议院议长塞尔吉奥·古铁雷斯·卢纳（SergióGutiérrez Luna）在最后一刻将其推迟到17日下周日，这引起了反对安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯总统计划的人的席位分歧奥夫拉多尔（AMLO）。

实际上，国家行动党（PAN）的成员在选区过夜是为了不阻止他们通过，因为他们谴责在投票当天国家复兴运动（Morena）将占领圣拉撒路。

但是，总统保证，如果投票不赞成该项目，他将制定锂储备计划：提出一项倡议改革《采矿法》。

Los partidos que forman la coalición Va por México han mostrado oposición a la iniciativa de Reforma Eléctrica (EFE/LUIS TEJIDO) EFE

首席执行官在4月11日星期一上午的会议上分享了这一点，他说必须保护锂，以免锂落入外国人手中。此外，这不需要绝对多数，因此他说，他觉得 “肯定会实现这一目标”。

出于这个原因，众议院副议长兼 PAN成员圣地亚哥·克里尔·米兰达（Santiago Creel Miranda）通过自己的官方 Twitter 帐户将自己定位为反对总统的战略，认为矿物已经归国家所有。

工党（PT）代表杰拉尔多· 费尔南德斯·诺罗尼亚（GerardoFernándezNoroña）对此重申，这是确保它是国家的唯一领域的问题，因为他确认资源掌握在私人手中。

副总统回答说，当政府是为私营公司开采和使用自然资源的特许权时，没有必要制定法律，因为宪法规定锂属于国家，可以获得特许权。

Santiago Creel contestó a Noroña (foto: @SantiagoCreelM)

“免除未经请求的咨询 —— 不会产生费用 ——：政府无需制定新法律，将所有可用的锂存款授予公共实体。我重申，锂属于国家，我补充说，宪法规定锂是可以让步的，“水域”，副手写道。

克里尔此前曾表示反对电力改革，并保证，PAN 将与制度革命党（PRI）和民主革命（PRD）一起在其 “前往墨西哥” 联盟中反抗该项目，并呼吁莫雷纳也进行反抗。

他还保证，该倡议 “伤害了墨西哥，因为它污染，影响健康，气候变化，发电成本更高，而且最终纳税人或用户将为此付费，也就是说，人们将为此付费”。

上周一，即4月11日，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）的电力改革在委员会中获得批准，从而进入了联盟国会全体会议。能源委员会以25票赞成和19票反对，宪法问题委员会以22票赞成和18票反对普遍赞同该意见。

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