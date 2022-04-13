极右翼马琳·勒庞在法国赢得大选的策略掩盖了有争议的立场

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, gestures as she speaks during a news conference on democracy and the exercise of power in Vernon, France, April 12, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

在2017年总统大选惨败之后，极右翼候选人马琳·勒庞（Marine Le Pen）于4月24日重返与伊曼纽尔·马克龙（Emmanuel Macron）竞争 ，她决定放弃传统演讲，这种改变将使她这次能够进入爱丽舍宫。

至少在这两周内，筛选和掩饰立场导致国家集团（RN）领导人将攻击重点完全集中在法国人面临的经济困难上。RN总统候选人采取这一策略，指责伊曼纽尔·马克龙政府 拒绝面对在同胞中造成悲伤的 “通货膨胀墙”。

他抨击说：“马克龙的法国是一个将停止的法国，” 他强调说，它的脚手架将增加第二次巡回赛的选举量。

Le Pen 在隐瞒什么？首先是他的立场，最成熟和最可疑的立场，他对移民的看法，欧盟成员资格，他与弗拉基米尔·普京总统或维克多·奥尔班总统的国际关系。关于你的政府是否最终会推动退出欧元区（尽管承诺不这样做）的定义，或者法国法律是否会凌驾于欧洲法律之上。与共同体条约相矛盾的政策。 过去，勒庞甚至质疑货物和人员的流动自由。

在@@ 价格上涨的问题下，所有这些问题都是重叠的。但是， 它们是一个构成菜单爆炸性的计划，足以在欧洲引发重大危机 “Frexit”

其深刻的主权主义计划用优美的表情可以导致与欧洲伙伴的决裂。保护市场，即 “国家偏好” 而不是欧洲统一的想法，将是对社区建设的可持续性基础的打击。

Dos proyectos contradictorios competirán el 24 de abril por la presidencia de Francia. REUTERS

马琳·勒庞决心至少回答其中的一些问题，她提到了她与普京的关系。 这位极端保守派领导人受到质疑，她的政党在2014年与一家俄罗斯银行签订了900万欧元的贷款，用于地区和部门选举。

为了资助其2022年总统竞选活动，勒庞还从匈牙利一家银行获得了1,060万欧元的贷款。这位候选人为自己辩护，反对与国外的任何依赖关系，辩称：

“对于其他方面，我完全独立于任何联系、任何权力、任何国籍的公司。我在周三的新闻发布会上说，我向一家俄罗斯银行贷款，因为直到现在我还是在欧洲都从未设法在法国或欧洲获得贷款。

他补充说：“我认为捷克银行或捷克-俄罗斯银行不会接受俄罗斯领导层的命令，就像我不敢想象或不想相信法国银行会接受法国总统的命令一样。”

这位在 2017年总统竞选期间受到弗拉基米尔·普京接见的极右翼领导人解释 说，他不想 “屈服于莫斯科” 或 “跟进拜登政府”，尤其是在亚洲-大洋洲地区。

关于俄罗斯，“对我的审判特别不公平”，“我只为法国的利益辩护”，回想起与伊曼纽尔·马克龙在法国接待俄罗斯总统时的 “相似之处”。

欧盟和北约

另一方面，作为法国政治的一部分，马克龙指出的如果法国占领爱丽舍将与欧盟的未来关系模棱两可，勒庞走到了十字路口。“没有歧义。我想说的是，我们都是欧洲的捍卫者，我相信将欧盟转变为欧洲国家联盟正在拯救欧洲。” 她在新闻发布会上坚持说，如果她成功当选，她想开展的外交。

“我的项目是一个将法国人民与一个尊重自由和主权国家的欧洲组织调和的项目。” 这是一个民族自治的问题，匈牙利，维克多·奥尔班（Viktor Orban）或来自波兰的马特乌斯·莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）在面对布鲁塞尔社区政府时已经做到了这一点，直到27岁。

她还呼吁 “一旦俄乌战争结束并通过和平条约解决”，“北约和俄罗斯之间的战略和解”。

La líder de Agrupación Nacional ha debido responder sobre sus vínculos con Vladimir Putin. No obstante, la aspirante tambien tiene cercanías con Viktor Orban, el premier húngaro, enfrentado al gobierno europeo en Bruselas REUTERS

他说：“[...] 它对看到紧密的中俄联盟的出现毫无兴趣，这符合法国和欧洲的利益，但我认为，也符合美国的利益。”

此外，他的想法（现在已经修饰）的影响可能会对欧盟造成更大的不稳定，尤其是来自创始成员的想法。当时的RN候选人想单方面减少法国对欧盟预算的捐款。

尽管退出欧盟出现在2012年和2017年的总统计划中，但从术语上讲，后者已不再是勒庞的竞选承诺。但是， 伊曼纽尔·马克龙（Emmanuel Macron）最近几天在这个问题上质疑他的极右翼对手，他说：“考虑到 “她提出的措施”，勒庞夫人仍然想 “不言而喻” 地离开欧洲。

“我不认为退出多边组织构成退出或阻碍增长。我更容易说这句话，因为英国退出绝不是我们的项目”，勒庞夫人在关于外交政策的演讲中继续说。

环境问题

现任总统@@ 的竞争对手警告说：“国际环境问题不会成为我外交政策的阿尔法和欧米茄。”根据候选人的说法，“巴黎气候协定动员了几乎所有法国外交人员数月，对法国来说被认为是成功的，但我们不再关心法国的国防和利益，” 她嘲笑 “神圣不可侵犯的COP21”。

他说：“但是，我不会退出巴黎协定。” 马琳·勒庞解释说：“实际上，我赞成这项协议的方向，因为我想尽可能放弃化石燃料，转而使用民用核能。”

宪法与全民投票

她受到质疑的另一点 是，马克龙的反对者想就修改宪法以纳入 “国家优先事项” 的法案组织全民公决，这在该国引发了辩论。

除其他外，勒庞寻求捷径来质疑欧盟相对于法国的等级制度。国家《宪法》第11条实际上允许共和国总统在没有议员干预的情况下直接向人民提出法案。但这只适用于普通法，与第89条不同，该条规定了修订《宪法》的程序，并要求在将案文付诸全民投票之前，必须由两个议会以相同的条件进行表决。

Marine Le Pen 公开表示，她想利用这一程序来规避任何宪法控制。 这引起了争议。一些立宪主义者已经说过，“我们将处于政变的边缘，或者我们的机构将面临严重挑战”。

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