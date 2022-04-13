Deltacron 和 XE 展示了冠状病毒如何永久重塑自我

Coronavirus Moving Through the Blue Tunnel

病毒无时无刻不在变化，其方式往往会真正损害你的生存机会。但是，这些突变有时会有利于病毒。该病毒是不可预测的，并且在这些疫情年份已经显示出来。

许多专家想知道冠状病毒大流行的未来会怎样。能否 有一种变体可以让我们回到2020年的经历 ？这是科学家们试图回答的大问题。

“随着病毒的繁殖，复制其代码时会出现错误。世界卫生组织（世卫组织）突发卫生事件规划执行主任迈克·瑞安博士说，其中大多数错误会导致病毒无法胜任或干脆消失。

Muchos expertos se preguntan cuál será el futuro de la pandemia de coronavirus y piden que continúen los testeos (REUTERS/Lam Yik/File Photo) REUTERS

3月，世界卫生组织（WHO）证实存在一种结合了Delta和Ómicron的新变种，称为Deltacron。“我们知道这种重组。它是 Delta AY.4 和 Ómicron BA.1 的组合。首席流行病学家玛丽亚·范·科尔霍夫博士在日内瓦举行的新闻发布会上报道说，法国、荷兰和丹麦已发现该病毒，但水平非常低。但是，专家澄清说，目前没有发现 “流行病学或严重程度的变化”。 他说：“但是有很多研究正在进行中。”正如《英国医学杂志》上发表的一篇文章所述，在科学文献中，这种新变种已被称为 “deltacron”，尽管目前它被公认为XD。

除了这种新变种外，世界卫生组织总干事特德罗斯·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯还对 “几个国家正在大幅减少针对 COVID-19 的诊断检测” 表示担忧。

“这抑制了我们查看病毒在哪里、如何传播和演变的能力。这位官员说，作为全面战略的一部分，测试仍然是我们抗击疫情的重要工具。”在这方面，他警告说：“亚太地区许多国家正面临着 COVID-19 病例和死亡人数增加的问题。”他说：“病毒继续演变，我们在需要的地方分发疫苗、检测和治疗方法方面继续面临重大障碍。”

Un estudio afirma que XE es un 10% más transmisible que la variante BA.2, que ya contaba con un 75% de poder de infección respecto a la Ómicron original (Getty) Eugene Mymrin | Getty Images

根据巴伦西亚自治区健康和生物医学研究促进基金会（Fisabio）和瓦伦西亚大学联合感染和公共卫生股的费尔南多·冈萨雷斯·坎德拉斯博士的说法，世卫组织仅将重组变异体XD识别为监视 [VUM，正在监视的变体]。“实际上，XD 变体是D elta的一部分和Ómicron的一部分的变体。具体来说，蛋白质S（尖峰）属于Ómicron型（BA.1），其余基因组对应于Delta，” 专家说。

他接着解释说，“还有另一种与 XE谱系相对应的重组变异体，该变异体已在英国和其他国家/地区发现，其传播性似乎比结合在其中的基因组略高，均为Ómicron，但其中一部分是BA.1另一个是 BA.2。目前，世卫组织并不认为它是需要监测的变异体，尽管它是针对英格兰公共卫生部的，因为该国发现的传播率增加。”专家呼吁保持冷静，并指出这是该病毒的另一种机制。“它不应该吓到我们。在整个疫情期间，这种情况一直在发生，并将继续发生。

“这是病毒动态，也是其复制能力的结果，它复制了数十亿次，有助于病毒改变其遗传特征并找到在敌对环境中生存的方法。”这就是传染病学家兼阿根廷传染病学会（Sadi）疫苗委员会成员弗朗西斯科·纳西诺维奇（75,823）开始向Infobae解释新亚变异出现的原因的方式。他继续说：“有时候，这些变化会使它（病毒）在继续繁殖、传播和造成损害方面更有效，而其他时候，这些变化是随机发生的，只允许其中一些特征。也许它们使传播非常有效，但对健康的影响较小，或者相反。”

Según la agencia sanitaria de Naciones Unidas, hoy hay un predominio global de la variante Ómicron del coronavirus (NHI)

世卫组织3月29日发布的一份官方报告称，英国卫生安全局于1月19日在英国首次检测到XE变异体。该研究指出，XE的传播能力比BA.2变异体高10％，与原始的Omicron相比，BA.2变体已经具有75％的感染力，因此在几周后它应该成为主要的亚变异体。有趣的是，根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据，为美国卫生当局工作的流行病学家没有监测XE，XE尚未被描述为 “兴趣变体” 或 “令人担忧的变体”。但是，世卫组织还规定，只要有必要，将继续监测可能出现的新突变。

随着 BA.2 亚变异的出现，人们已经提出了关于 SARS-CoV-2 复制后能持续多长时间或频率的问题，尽管它产生了轻微的疾病病例，但其传播率几乎在全球范围内引起了疫情。

病毒学和基因组学专家不认为重组XE比其他类型的Omicron更严重或更耐疫苗。伦敦大学学院遗传学家弗朗索瓦·巴鲁克斯教授表示，这种变异体可能会走类似于早已被遗忘的 AY.4.2 Delta 血统的道路，后者在英国引起了人们的恐惧，但未能在其他地方起飞。Balloux教授在他的社交网络上说：“XE并不是一个令人担忧的变体”。

由于先前的变种，这些疫苗为预防严重疾病和死亡提供了良好的保护，但专家强调，已知需要第三剂疫苗才能提供与奥米克龙相同水平的保护。

Los expertos advierten que cuando los niveles de transmisión del virus son altos y hay más posibilidad de que una persona se contagie al mismo tiempo con dos variantes (REUTERS/Toby Melville/File Photo) REUTERS

子变体的诞生

专家警告说，当病毒的传播水平很高并且一个人同时被两种变种感染的可能性更大时。如果发生这种情况，由此产生的变异体 “结合” 了两者的遗传物质，“如果它成功并设法有效地传播，它将成为流通中的新变体。

根据联合国卫生机构的说法，如今，全球冠状病毒的Ómicron变种占据了全球主导地位。它基于对上传到GISAID平台的382,789个序列以及过去30天内采集的标本的考虑。99.7％是来自Omicron变异患者的样本。只有 0.1％ 是 Delta，649 个序列没有分配给 Pango 谱系（0.2％）。

“请记住，在解释受关注的冠状病毒变种的全球分布时，应考虑到监测的局限性，包括各国之间测序能力和抽样策略的差异以及报告的延迟。此外，一些国家可能已经改变了分析和测序政策。” 世卫组织在其每周通讯中评论道。

La variante Ómicron sigue replicándose en todo el mundo y está originando subvariantes (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

对于冈萨雷斯·坎德拉斯来说，在目前的情况下，考虑到所涉及的三种主要变体 delta 和 omicron BA.1 和 BA.2 中存在不同的突变，“我们继续对重组产生的新突变组合是否具有更重要的综合效应更感兴趣与单独相比，能够提高传染性、降低疫苗功效或导致聚合酶链反应诊断失败或使某些基于单克隆抗体的治疗无效”。

目前，在所有重组XE变种中，它似乎是增长最快的，但尚不清楚它是由于英国的局部现象还是由于该变种本身。截至4月5日，英国已发现1125例XE病例，高于3月25日的637例。首例确诊病例的标本日期为今年1月19日，这表明它可能已经在人群中流传了几个月。从那时起，在泰国、印度和印度都发现了XE以色列。据怀疑，后一例以色列病例可能是独立发展的。美国尚未报告任何XE病例。

当被问及XE是否会引发新的全球感染浪潮时，纳西诺维奇说：“当然，它会引发疫情，在这里重要的是要指出科学的运作方式。”“这是一个例子，科学超越了任何地理、政治或意识形态边界，协作和团结地发挥作用，这是一个非常积极的现实，它促使我们思考投资于科学和教育的重要性，这使我们能够在各个方面发展并产生影响在生活的所有场景中。人类”，他反映。

纳奇诺维奇总结@@ 说：“我们对这种情况保持警惕，这种情况使我们准备好了所有警报，以了解该国正在发生的事情以及这种变体如何到达阿根廷。”

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