全球的 COVID-19 病例和死亡人数继续下降

Foto de archivo. Personas usando tapabocas para evitar el contagio de COVID-19 caminan durante la pandemia en una calle de Bogotá, Colombia, 10 de julio, 2020. REUTERS/Luisa González

根据@@ 世界卫生组织（WHO）今天发布的每周流行病学报告中的数据，上周全球由covid-19引起的新确诊病例和死亡人数继续下降。

这是两项指标在过去七天中连续第三周分别以24％和18％的速度下降。

上周全球总数为700万例covid-19新增病例和22,000例新增死亡病例，所有地区均出现下降。

这样，自疫情开始以来，接受诊断测试的受感染总人数增加到4.96亿，而全球死亡人数达到600万。

世卫组织坚持认为，应谨慎解释这些积极趋势，因为许多国家正在改变检测策略，而且检测策略已大大减少，导致发现的病例少于实际病例。

El logo de la OMS REUTERS

在过去的一周中，美国报告的死亡人数最高（3,682人），其次是韩国（2,186人）、俄罗斯（2,008人）、德国（1,686人）和巴西（1,120人）。

欧洲和包括中国在内的西太平洋地区的病例下降幅度最大，均为26％。

非洲是新死亡人数下降最为明显的大陆（-40％）。

在同一份流行病学报告中，世卫组织表示，它继续监测omicron变异体的几个亚变异体，占全世界进行的所有基因测序的99.2％。

因此，科学家们正在关注亚变异BA.1、BA2、BA3以及最新的BA.4和BA.5以及BA.1和BA.2的重组形式的演变，以确定它们的特征并了解它们对公共卫生的可能影响。

世卫组织还证实，尽管奥米克龙可以避免疫苗提供的免疫力，但人们仍然认为疫苗可以有效预防严重疾病和住院。

（来自 EFE 的信息）

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