国会批准成立一个调查委员会，调查4月示威期间的死亡事件

Riot police confront demonstrators during clashes which erupted in the framework of a partial strike of cargo and passenger carriers, in Ate, a district east of Lima, on April 4, 2022. - A partial strike of cargo and passenger carriers caused road blockades and suspension of classes in Peru, in the first strike against the government of leftist President Pedro Castillo. (Photo by Gian MASKO / AFP)

共和国国会设立一个新的委员会。4月12日星期二晚上，议会全体会议批准成立一个多党派调查委员会，该委员会将设法确定可能的政治、刑事和行政责任。即在3月28日开始的示威期间发生的死亡事件.

人民复兴银行是提交议程2348动议的人，该动议赢得了65票赞成，38票反对，零票弃权。

该委员会应至少由五名成员组成，有90个工作日编写和提交最后报告。

蒙托亚为委员会辩护

国会议员豪尔赫· 蒙托亚（Popular Renewal）支持该动议，并指出公民抗议活动始于货运公司的罢工，农民和承运人也加入了罢工。他保证，这不仅是因为燃料和化肥的增加，还因为现任政府对解决民众需求漠不关心。

此外，他争辩说，有必要设立这个多党工作组，并拥有调查权。他还争辩说，应该是90个日历日，而不是一些议员所要求的60个日历日，因为这项调查包括该国几个地区，他们将前往那里收集证词。

辩论

非集体女议员苏塞尔·帕雷德斯·皮克（Susel Paredes Piqué）和她的同事埃德温·马丁内斯（Popular Action）同意，这项调查应由审计委员会的一个工作组进行。

同时，议员露丝·卢克（Together for Peru）表示，内政部长应出席全体会议，解释这些同胞的死亡。

反过来，执政的立法者凯蒂·乌加特（Free Peru）提议，调查应覆盖那些在该国不同选区推动抗议，停工和路障的人。

抗议活动中的死亡

应该指出的是，4月2日星期六晚上，内政部长阿方索·查瓦里（Alfonso Chávarry）证实了四名公民的死亡，但表示这不是由于与新进步党的冲突而发生的。他说：“有四人死亡，一人因为无法帮助而死亡，正要去医院；一个孩子掉在桥上，两个在交通事故中，他们被罢工的车辆撞到了，没有别的了，有四个。”

4月5日和6日又有两人死亡。在第一起案件中，在瓦努科，一名被认定为亚历山大·特鲁希略·诺拉斯科的18岁男孩据称被催泪弹击中头部后丧生。第二天在伊卡，24 岁的男孩 Yhony Quinto Contreras 在头部被弹丸击中后死亡。

卡斯蒂略总统表示 CONDOL

4月7日，佩德罗·卡斯蒂略总统向死者家属表示慰问。在最近几天记录的示威游行中。

总统在胡宁地区万卡约举行的第四次权力下放部长理事会上发表讲话时说：“我们将奠定基础，在秘鲁，示威和抗议自由必须是一项权利”，领导人永远不应受到迫害。

他说：“就像今天有同事示威一样，例如 CGTP，教师、领导人也可以开放街道和广场进行示威，因为那是民主。”

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