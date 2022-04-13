丘梅尔·托雷斯（Chumel Torres）因在墨西哥失踪而抨击 AMLO：“他们在抹黑毕业生的信誉”

内容创作者丘梅尔·托雷斯批评安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）确保失踪的墨西哥儿童被用作对他们的诽谤运动。

El Pulso de la República 的司机通过他的官方Twitter帐户讽刺地要求孩子们不要失踪，因为他的缺席导致联邦总统及其政府，即所谓的第四次转型（4T）声名狼藉。

除了出版物之外，奇瓦瓦喜剧演员还分享了早间新闻发布会的摘录，在新闻发布会上，洛佩斯·奥夫拉多尔总统被问及针对每天14名儿童失踪的行动，但是，联邦总统通过指责 “涂片运动” 来回避这个问题。

El conductor de "El Pulso de la República" pidió a los niños, de manera irónica, no desaparecer (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

根据联合国强迫失踪问题委员会（联合国）的数据，在美国，12岁以上的女孩和男孩的失踪人数显着增加尽管地方行政首长否认了这些指控，指出该机构 “没有掌握所有信息”，也不 “按照事实行事”。

在这方面，洛佩斯·奥夫拉多尔总统表示，他的政府正在努力确保该国的和平，但是，他猛烈抨击媒体，他认为这些媒体捍卫 “旧政权” 的利益，例如由记者卡门·阿里斯特吉（Carmen Aristegui）担任主席的媒体，他被指控为练习模拟。

他说：“我们一直在努力确保和平，面对旧政权的利益，面临着诸如卡门·阿里斯特吉（Carmen Aristegui）等手段进行的抹黑运动。”

Denise Dresser reclamó a AMLO por evitar dar respuesta ante el aumento de desapariciones en México (Foto: captura de pantalla)

出于这个原因，像丘梅尔·托雷斯（Chumel Torres）一样，几位政客和互联网用户冲向联邦总统；政治学家就是这样 丹妮丝·德雷斯（Denise Dresser）呼吁 AMLO 避免对墨西哥失踪人数的增加做出回应。

与此同时，记者维罗妮卡·卡尔德隆（Verónic aCalderón）感叹说，总统坚信 “人们为了抹黑他而让自己被绑架和杀害。”

ONU advierte que las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años (EFE/Mario Guzmán/Archivo) EFE

上周二，即4月12日，联合国强迫失踪问题委员会提交了2021年11月15日至26日访问报告，独立专家在报告中敦促当局立即采取行动，结束绝对有罪不罚现象，并制定一项有助于防止失踪。

委员会主席Carmen Roda Vill a Quintana说：“委员会敦促缔约国通过并执行一项防止和消除失踪现象的国家政策，以处理委员会在其报告中提出的一系列意见和建议。”

这位官员表示，大多数失踪者是15至40岁的男子，但据指出，官方数字表明，失踪的趋势在增加。12岁以上的女孩和男孩, 尽管青少年和妇女也包括在内.

La funcionaria indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años (EFE/Carlos Ramírez) EFE

该专家还说，“这些失踪的目的是掩盖性暴力、杀害妇女、贩运和性剥削”。

它还对 2003年至2021年期间人权维护者和30多名记者失踪表示关切，因为 “没有找到这些人，对责任人的调查和制裁也没有取得进展。”

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