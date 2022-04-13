中国将允许八个城市缩短检疫时间

（彭博社）— 知情人士称，中国允许上海、广州和其他六个城市缩短对外国旅行者和与感染者有过密切接触者的隔离时间，同时当局正在测试对该国严格的抗疫措施的可能调整。

人们说，作为本周一开始的为期一个月的试验的一部分，各城市正在将时间从14天缩短到10天，他们要求不透露身份，因为他们无权公开讨论这个问题。他们说，公寓大楼、零售商店、办公楼和其他因感染而关闭的地方也可以在连续 10 天后在没有阳性检测结果的情况下开放，而之前需要 14 天。

人们说，财新此前曾报道过该试验的其他城市是苏州、宁波、厦门、青岛、成都和大连。国务委员会新闻办公室没有立即回应置评请求。

中国严格遵守旨在终结感染的政策，这与像其他国家那样学会感染该病毒不同，随着传染性更强的变种 omicron 在全国蔓延，数百万人被关在家中。这在上海等地激起了公众的愤怒，那里的居民一直在努力确保食品供应和其他日用品，并且由于特斯拉公司等公司被迫关闭工厂，世界第二大经济体的活动放缓。

尽管习近平主席谈到需要调整中国的政策以解决covid问题，以降低社会和经济成本，但他还重申，中国打算坚持零共生战略。

中国官员还改变了重点，在社区中实现零点差，而不是严格的零情况目标，例如他们放松封锁的时刻。这使城市能够更快地解除大规模封锁，即使隔离设施中仍有病例报告。

人们

说，本周开始的试验旨在避免必须隔离的人的房间短缺，并降低此类措施的成本。他们说，它们并不代表与 covid zero 战略的背离。

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