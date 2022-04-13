犬的好奇心：您不知道的狗的14个方面

Portrait of a cute mutt dog playing with a stick.

在很多情况下，人类认为他们对犬友一无所知。尽管事实上大约4000年前它们已成为 “人类最好的朋友”，但狗仍然有许多监护人未知的行为。有些特殊性已经确定了，例如它们的嗅觉能力，但是我们知道它们是否可以看到颜色，还是知道是否存在无条件的狗狗母爱？

La nariz de los perros es un poderoso detector de sustancias Getty harpazo_hope | Getty Images

1-他的鼻子：探测器武器库

狗的鼻子是一个强大的探测器，毫无疑问。根据一些科学研究，它有大约3亿个嗅觉受体，而人类只有600万个。但这还不是全部，这些四足同伴每秒嗅5-10次，而导师每秒半只嗅一次。有了它，他的鼻子里就有真正的气味识别库。

Los perros pueden reconocer un gran número de compuestos orgánicos, incluidos los que produce el humano cuando se encuentra enfermo (Foto:Captura)

2-狗的鼻子：你最好的医生？

它们提供的嗅觉受体和嗅探能力将狗定位为甚至是疾病的强大探测器。在疫情爆发之前，已经证明它有能力识别大量有机化合物，包括人类生病时产生的有机化合物。例如，这就是为什么他们可以接受检测癌症或 COVID-19 的培训，正如疫情期间所证明的那样。

Los perros pueden descifrar las emociones de sus compañeros humanos mediante las expresiones de su rostro

3-狗是导师中最好的鉴赏家

狗与其监护人之间的关系是独一无二的；毫无疑问。但是这种联系又迈出了一步：他们可以通过脸上的表情来解读人类同伴的情感。即便如此，他们也需要了解他们的两足动物朋友，他们已经设法学习和理解了200到500个单词。

Los perros han logrado aprender y entender entre 200 y 500 palabras Foto: difusión.

4-狗的爱存在

人类认为，狗的所有感受都归结为他的尾巴：例如，如果他移动，他会很高兴，或者如果他躲起来，他就会害怕。但是，狗可能会坠入爱河，科学研究表明狗会释放催产素（也称为爱荷尔蒙），这已经证明了这一点。 值得澄清的是，当他们见导师和其他狗在一起时，都会发生这种情况。

Los perros pueden enamorarse tanto de sus tutores, como de otros canes (iStock)

5-犬抑郁症

谈论人类抑郁症是很常见的，但是并不是唯一会遭受抑郁症困扰的人。狗也可能患有抑郁症，在许多情况下，过错可能在于监护人。好消息是，这种感觉 可以通过两个简单的步骤来避免：注意你的犬友并定期带他去散步。

Los perros también puede sufrir depresión y, en muchos casos, la culpa puede ser de sus tutores (iStock)

6-鼻子作为指纹

指纹已有数百年的历史。1850年，驻印度的英国陆军军官威廉·赫歇尔爵士率先使用指纹签订合同，那时出现了dactyloscopy的名称（来自希腊的daktylos：手指和斯科佩因：检查）。在两位科学家亨利·福尔兹和弗朗西斯·高尔顿之间来回交流之后，这种方法首次被用作独特的识别模式是在1891年胡安·武切蒂奇（Juan Vucetich）产生世界上第一个指纹时。除了这段人类历史之外， 狗的 “指纹” 是它们的鼻子，因为它是每只狗的独特而独特的特征。

Las “huellas dactilares” de los perros son su nariz, ya que es un rasgo distintivo y único de cada can REUTERS/Bernadett Szabo REUTERS

7-通过狗眼看世界

为了提供准确的数据，首先需要打破神话。 狗看不见黑白两种颜色，这是个谎言 。根据科学家马塞洛·西尼斯卡奇（Marcello Siniscalchi）进行的研究，尽管狗患有色盲并混淆了红色和绿色，但它们还是会看到颜色。正如他们所解释的那样，这种情况是由于狗在日出和日落时狩猎，因此它们不需要色觉。

Los perros ven en colores aunque sufren de daltonismo y confunden el rojo y el verde Andres A Ruffo | Moment Editorial/Getty Images

8-只需触摸一下你的鼻子

与许多物种不同，狗出生时听不见，看不见，也没有牙齿。 他们只能通过触摸和嗅觉来了解自己的环境，而在早期阶段，环境将重点放在母亲身上。

Los perros cuando nacen no oyen, no ven y tampoco tienen dientes

9-尽管有很多幼犬，但不能保证对犬妈妈的爱

妊娠45至55天后，生活在家庭条件下的狗可以分娩，一次最多可以生15只幼犬。然而，尽管这些孩子有很大的生育能力，但 这些孩子的出生并不能保证母亲的接受，特别是如果分娩是通过剖腹产手术进行 的。这就是为什么对专家的建议是不要过多地清洗它们。

El nacimiento de estos pequeños no garantiza la aceptación de su madre, en especial si el parto se realizó por cesárea (Getty Images)

10-好奇的数字

就像是数字游戏一样，狗身上有一些令人惊讶的数字。例如， 他们的耳朵里有42颗牙齿和18块肌肉（这样就不会错过任何一个声音）。

Los perros tienen 42 dientes y 18 músculos en sus orejas Foto: Pixabay.

11-狗不只是用舌头 “流汗”

与人类不同， 狗有两种消除热量的机制 。第一个集中在 他的舌头上，尽管他不出汗，但可以降低体温 。正如俄亥俄州立大学的热生理学家杰克·布兰特（Jack Boulant）所解释的那样，当狗伸出舌头并以浅而快速的呼吸喘息时，舌头中的水分会蒸发并导致体内热量下降。第二种机制位于他们的爪子里，因为在他们的小腿垫上发现了真正的犬出汗。

En las patas de los perros se pude detectar a verdadera sudoración canina Pixabay.

12-狗为雨烦恼

尽管它可能与水有关或弄湿，但由于听力，狗对雨感到不舒服。正是这种声音可以用作其他噪声的放大器，这使它们非常烦人。

Los perros se sienten incómodos con la lluvia por su oído, ya que funciona como un amplificador de otros ruidos (Foto: Pixabay)

13-狗可能患有性传播疾病

举几个例子，就像塔斯马尼亚的恶魔和人类一样，狗也可能患有性传播疾病。在这种情况下，它是一种在交配过程中扩散的癌症，它会使您的生殖器变形。

Los omóplatos de los perros no están unidos a su esqueleto y les permite ser más flexibles

14-自由肩 blade 骨

与其他物种不同，狗的肩 blade 骨没有附着在骨骼上，但肱骨直接进入肩膀。得益于此功能，狗狗 不仅在跑步时更加灵活，而且还可以更快地奔跑。

继续阅读