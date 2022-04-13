致电：15个公共卫生硕士学位奖学金可供土著和非洲人使用

在4月25日之前，2022年公共卫生中的民族力量电话会议将开放，提供15个奖学金，以在今年第二学期完成洛斯安第斯大学的公共卫生硕士学位。

该倡议针对的是任何领域的专业人员，他们承认自己是土著人或非裔哥伦比亚人，年龄在25至30岁之间，有兴趣学习和制定卫生领域的公共政策。

在审查并遵守 “Visible Hands” 页面上指示的要求后，感兴趣的各方应准备参与该计划的提案，写一封激励信，以及填写注册表。

有兴趣的人将不得不在该计划持续的两年内定居在波哥大市。

以下是申请电话的要求：

- 展示和支持特定的专业经验和/或对公共卫生的兴趣。

- 有时间参加该计划。

- 在培训周期中，有空缺和资金在波哥大市旅行或定居。Visible Hands 不承担差旅费、住宿费用或计划开发期间产生的费用。

- 使用英语作为第二语言非常重要。

“将联系提交正式填写的表格和强有力的提案的符合条件的个人进行电话或虚拟面试。在此之后，将选出那些表现出兴趣、职业生涯和扎实领导能力的人，” Manos Visibles 公司解释说。电话会议的预选过程将在5月进行。

此外，还有必要制定一项提案，以最多300个单词的文本形式适用于电话会议，其中必须指出学生在攻读硕士学位期间有兴趣发展的研究问题。可以在此处找到制作文本的说明。

最后，被选中的人员必须在洛斯安第斯大学完成注册流程，才能在2022年下学期开始公共卫生硕士课程的课程。

洛斯安第斯大学（Universidad de Los Andes）的公共卫生硕士学位是一项44学分的学术课程，为期两年，其培训经验基于能力，使学生能够在咨询和研究领域进行专业实践。

它是一个非营利组织，在被排斥的条件下赋予地区领导人权力并建立联系，创造改变领土和促进包容性的生态系统。

该组织开发了一种干预模式，例如世界经济论坛在2018年进行了思考，或者是授予他们2019年公平奖的全球公平倡议组织。

根据Manos Visibles的说法，他们的作品之所以诞生，是因为：“哥伦比亚是非洲大陆最不平等的国家之一，非洲裔和土著人口比例最高的地区不仅贫困率和排斥率最高，而且是受影响最严重的地区暴力”。

因此，该组织 “在领土上工作，为领土工作，以便出现能够利用更加公正和公平的社会的人才和区域领导人，使哥伦比亚能够在发展方面实现真正的飞跃”。

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