马德里竞技连续两次获救：Gündogan 未能在冠军联赛中为曼城进球

马德里竞技 vs 曼城：中场球员 İlkay Gündoğan 未能做到4月13日星期三，在西班牙万达大都会体育场举行的 2022年欧洲冠军联赛四分之一决赛第二回合中，连续两次转换 “公民” 的第一个进球。

在上半场的30分钟内，马德里竞技队从一侧到另一侧都遭受了曼城的穿衣进攻，并获得了一系列篮板，他们设法有效而幸运地防守了这些篮板。

城市攻击者里亚德·马雷斯（Riyad Mahrez）为凯尔·沃克（Kyle Walker）提供了精确的深度传球，因为他达到了基线，他设法拔出了一个地面十字架，最终在菲利普·福登的到来时到达了禁区尽头。

福登控制并放弃了队友 İlkay Gündogan，后者射门并将足球撞向了马德里竞技进球的正确位置。反弹再次停滞不前，费利佩进来了，他拒绝了危险。

马德里竞技队在冠军联赛四分之一决赛的第二回合面对曼城

马德里竞技队与利物浦、波尔图和米兰一起参加了冠军联赛小组赛 B 组。“Colchoneros” 有资格从系列赛的第二名进入直接淘汰阶段。迭戈·西蒙尼的球队在16轮淘汰了曼联，在平局之后以2-1的总比分获胜，胜利略有不同。

就其本身而言，曼城在击败里斯本竞技之后进入了冠军联赛的四分之一决赛。“公民” 赢得了资格赛，与巴黎圣日耳曼、莱比锡和布鲁日一起进入A组第一。

马德里竞技教练迭戈·西蒙内与扬·奥布拉克、斯特凡·萨维奇、费利佩、雷尼尔多、雷南·洛迪、杰弗里·孔多比亚、科克、托马斯·勒马尔、马科斯·略伦特、安托万·格里兹曼和若昂·费利克斯排队。

曼城策略师佩佩·瓜迪拉接受了埃德森·莫赖斯、凯尔·沃克、若昂·坎塞洛、艾默里克·拉波特、约翰·斯通斯、İlkay Gundogan、凯文·德布鲁因、贝尔纳多·席尔瓦、罗德里、菲利普·福登和里亚德·马雷斯的训练。

下一场马德里竞技比赛：

马德里竞技 vs 西班牙人

马德里竞技 vs 格拉纳达

毕尔巴鄂竞技 vs 马德里竞技

马德里竞技 vs 皇家马德里

埃尔切 vs 马德里竞技

马德里竞技 vs 塞维利亚

皇家社会 vs 马德里竞技

下一场曼城比赛：

曼城 vs 利物浦

伍尔弗汉普顿流浪者 vs 曼城

曼城 vs 布莱顿和霍夫阿尔比恩

曼城 vs 沃特福德

利兹联 vs 曼城

曼城 vs 纽卡斯尔联

西汉姆联 vs 曼城

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