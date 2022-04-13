Android：他们检测到危险的恶意软件，该恶意软件会从银行应用程序中窃取密钥

Android 的安全助推器在其恶意软件类别中增加了一个新的竞争对手：Octo，一种新发现的侵入式软件，可以嵌入到任何 Google Play商店可以在用户不知情的情况下随时控制设备。

一旦被感染，攻击者就会控制手机，例如从用户输入密码时已安装的不同银行应用程序中窃取密码。

Android的一大优势是，安装新应用程序时存在太多选择，这也成为一个缺点：由于这种自由，安装不安装软件的风险更大有一个很好的目的。

随着新的恶意程序的出现，几乎每周都会出现这种情况。最后一个有个名字：Octo。

作为应用程序中的更新，Octo可能会被忽视。而且，如果你进入手机，它会为攻击者打开大门，让他们可以用它做任何他们想做的事情。

安全公司Threat Fabric的研究表明，这种新型恶意软件（一种机器人）如何能够在不被系统检测到的情况下渗透到应用程序中。通过禁用Google Play保护来进行自动操作是最早的攻击措施之一。

然后，它会叠加应用程序以 记录击键，在手机上打开窗口并启用远程交互。 用户无法注意到的所有内容。

Capacidades para el fraude de Octo. (foto: Threat Fabric)

开发人员为该恶意软件命名的Octo是 ExoBot 家族的一部分，ExoBot系列是自2016年开发以来不断发展的一种恶意软件。

通过将Octo集成到用作钩子的应用程序中，该恶意软件会打开与攻击面板的VNC（虚拟网络计算）会话以流式传输屏幕；同时使用辅助功能工具来 捕捉和模拟面板触摸。

Malware Octo. (foto: 20Minutos)

由于Octo与其他应用程序重叠而没有用户注意到，因此攻击者可以远程观察他如何为银行应用程序输入密码。

您还可以跟踪两步验证短信代码，查看 WhatsApp 联系人和其他私人信息。

Threat Fabric 声称 Octo 已被各种应用程序利用，其中一些应用程序在 Google Play 上。它 旨在破坏大多数银行应用程序的安全性， 这表明恶意软件的巨大危险。

Malware Octo roba contraseñas de aplicaciones bancarias en Android. (foto: Cinco Días)

如何进入安全模式以删除Android上的可疑间谍应用程序

当手机在安全模式下重新启动时，所有第三方应用程序都将被禁用，并允许您删除原本无法删除的应用程序。应该注意的是，如果恶意软件具有对系统的root访问权限，这将不起作用。

要以安全模式启动，必须按下关机按钮，直到出现该替代方案为止。在某些型号上，按下关机按钮时，会出现 “关机” 选项，您必须再次按下该选项，直到出现安全模式图例，然后再次单击该选项。

Modo seguro de Android. (foto: tusexpertosmovil.com)

然后，您应该转到 “设置”，然后输入 “应用程序”。您将看到所有下载应用程序的列表。你必须检查你是否找到了一个名字奇怪的名字，或者你不记得下载和删除它了。

在此之前， 您应该进行搜索 以找出要从设备中删除的内容，并避免卸载任何可能影响其正常运行的有用程序。

如果有任何无法消除的怀疑，请转到 “设置” 或 “设置”/“锁定和安全”/“其他安全设置”/“设备管理”。在那里，您必须 禁用对可疑程序的访问。

如果这些都不起作用，您可以诉诸复制手机的所有信息，然后在 “设置” 菜单中进行恢复出厂设置。

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