独自与梅里特·韦弗、菲维尔·斯图尔特和莉兹·弗拉希夫一起演出《咆哮》，一部女性万花筒变成了迷你剧

《咆哮》是即将上映的 Apple TV Plus 迷你剧，改编了爱尔兰作家塞西莉亚·艾亨的短篇小说。首映前，我们采访了其中一位创作者莉兹·弗拉希夫（“Glow”）和明星梅里特·韦弗和菲维尔·斯图尔特，他们分别出演了本季的两集。

如何从不同的场景和角度来定义女性的经历？爱尔兰作家塞西莉亚·艾亨（Cecelia Ahern）在短篇集《咆哮》的页面上为文学界带来了各种答案这些故事汇集了以戏剧、喜剧、陌生和一点征服女性自由的感觉为特征的故事。 4月15日， Apple TV + 将发布一部迷你剧在拍摄著名的 Glo w 的作家 Liz Flahive 和 Carly Mensch 的情况下改编了这 本书。

通过视频通话连接，Infobae 同意与 Flahive 和组成演员阵容的两位女演员交谈，梅里特·韦弗（不可思议）和菲维尔·斯图尔特（非典型）。他们每个人都分享了他们与艾亨小说的关系，以及他们如何设法以有限的系列格式在短剧集中制作不同的故事，这不允许他们扩大太多以至于无法开发情节。

“我们的大脑截然不同，所以当我们一起回应某件事时，感觉很特别，” 莉兹·弗拉希夫（Liz Flahive）承认她与卡莉·门施（Carly Mensch）的合作，并补充说，这项提议最有趣的是有些章节太短或角色的名字不明：” 我们喜欢这本书的地方是故事实际上非常稀缺 [...]每个故事中都有一个非常棘手的想法、前提或寓言真正让你着迷 。”

她回忆起项目开始时说：“而且我认为 Cecelia 对我们非常开放，她很高兴我们拍摄了故事，彻底毁了它们，然后把它们变成了我们的故事。”“当你调整工作时，感觉还像是一场舞蹈 '你希望我们在这里待多少？“她非常慷慨地说：'不，拿着吧。这是你的。'现在已经不一样了，所以这对我们来说是令人兴奋的。”

将咆哮带到小银幕上的目的也是有道理的，因为这是一个很好的机会来撰写八个以女性为主题且彼此不同的故事。对于共同创作者来说，它就像 一种 “万花筒”，以其多样性（声音，年龄和观点）而脱颖而出，但不会说这本身就是所有女性 。正如她详细介绍的那样，这个愿景的一部分是塞西莉亚·艾亨本人的遗产。

当被问及她整个赛季最喜欢的一集时，莉兹·弗拉希夫立即抗议：“我无法选择我最喜欢的儿子！”但是，他忍不住承认自己喜欢梅里特·韦弗（Merritt Wev er）主演的 “被鸭子喂饱的女人”，因为除了写这本书之外，他还能够坐在镜头后面指挥它。这次经历是... 独特而且非常奇怪。

他说：“当我们这样做的时候，我们不知道看到一个女人和一只鸭子一起出现在这么多场景中会是什么样子。”“这很令人兴奋，因为我们在走钢丝，你知道吗？有时候，当你做事时，你会说：“这行得通，因为我以前见过”。当我们计划的时候，好像我以前从未见过这样的场景。我不知道如何拍摄一个女人和鸭子做爱场面，但我们会弄清楚的。”

“爱” 鸭子和另一个爱马的女人

梅里特·韦弗（Merritt Wev er）因在护士杰基（Jackie）中将佐伊·巴科（Zoey Barkow）带入生活以及成为《不可思议》的无所畏惧的侦探而闻名，他是《咆哮》中最奇怪的一集中的明星。从一开始，她就认为与真正的动物一起行动将是最困难的事情。到达场景后，主角和鸭子贾斯汀之间的共谋使这两个角色之间的浪漫成为可能。复杂的事情以平常的方式结束：表演以及如何在演奏场景时让他感到诚实。

“ 我为自己发明的部分叙述是，这个角色处在一个非常不确定的地方 。她与最亲近的人非常脱节，就像她遭受了很多痛苦一样。她在谈到 “被鸭子喂养的女人” 时说，她遇到了这种情况，她认为这是在喂养自己的好东西，这将对她有所帮助。“ 在剧集的过程中，她意识到他在喂她非常糟糕的东西，在剧集的结尾，她学会了养活自己 。”

韦弗还认为，本章呼应了 gaslighting，这是一种情感虐待，在夫妻中很常见，但在这种情况下，这种情况发生在女人和鸭子之间的关系中。另一方面，他认为这部电视节目 “具有挑战性” 的一个方面是根据相当简短的剧本向公众传播这个角色的故事。

“这一集的困难部分之一是，我们试图讲一个故事，讲述一段时间内可能会缓慢而突然地发生的事情，而我们只有一个现实的 [时间] 限制，而且发生得很快。所以，我希望它看起来仍然诚实可信。但我同意，半小时或三十页讲故事的时间不长，要把故事弄对需要很多技巧，” 他补充说。

与他在《咆哮》中的主演不同，Fivel Stewart 插曲是唯一一部原本不在书中，纯粹是为电视写作的剧集。“爱马的女孩” 需要对这位年轻女演员进行艰苦的训练，尽管她从小就完全熟悉这种环境。在现实生活中你真的爱他们吗？

“哦，是的！百分之百。 我和马一起长大 ，” 他透露。“ 我知道如何用美式马鞍骑马，所以这很有用。而且，我的角色 Jane 在没有一个人的情况下骑行，所以我必须学习那种风格，那是一个不同的世界 。” 她强调了自己在现场的经历，这迫使她在拍摄前有大约七个星期的练习。“我在 Roar 上有更长的经验，超过一个半星期或者去射击然后完成 [...]感觉就像我在拍电影。”

斯图尔特强调，除了实现以时期作品演戏的梦想外，这个故事背后的主要思想是 “暴力通常不是这样”。起初，简试图报复谋杀父亲的那个人，但是牧师的女儿 —— 可以被认为是她的朋友 —— 急于试图让他停止这次自杀任务。

他说：“我希望女性或任何观看这一集的人都明白，即使你受伤或如此生气，也要喘口气，了解情况，正确的事情最终会发生。”尽管此片段不在 Cecelia Ahern 的页面中，但她在拍摄过程中还是读到了：“总的来说，这些故事令人难以置信，事实确实如此，但也令人震惊...她做了令人难以置信的工作”。

关于她最近在《非典型》中扮演伊齐·泰勒（Izzie Taylor）的角色，我们问菲维尔·斯图尔特（Fivel St ewart）是否同意以她的虚构对和山姆的妹妹凯西·加德纳（Casey Gardner）的衍生产品回来。“我会完全做到的。与 Brigette [Lundy-Paine] 合作制作系列节目将是一个梦想，” 他笑着说。“我会弄清楚自己的生活。我会说，'好吧，这就是我所需要的。'那太神奇了。”

《 咆哮》的所有八集将于 4 月 15 日起在 Apple TV + 上 映 。

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