Ale Capetillo 用温柔的生日问候感动了爱德华多·卡佩蒂洛：“我一生的挚爱”

Capetillo Gaytán 家族正在庆祝，这位肥皂剧大块头和前 Timbirich e 成员在 4 月 13 日星期三已满 52 岁。第一个向他表示祝贺的人是他的女儿亚历杭德拉·卡佩蒂洛（Alejandra Capetillo），由于他居住了几个月的西班牙与墨西哥之间的时差，他在生日那天早些时候给父亲带来了惊喜。感人的信息。

这位模特和有影响力的人在她的Instagram帐户上用了几句感人的话来纪念爱德华多·卡佩蒂洛。他还打开了记忆箱，分享了他父亲年轻时的一系列照片，其他照片是在他们结婚的头几年与比比·盖坦（Biby Gaytán）一起出现的，还有一些照片记录了他们作为一个家庭生活的难忘时刻。

亚历杭德拉·卡佩蒂洛（Alejandra Capetillo）首先认识到父亲的轨迹以及她与电视小说中的主角在中间留下的印记，例如 Marimar、Reach a Star、Baila Conmigo、Camila、La otra cara del alm a 以及她在八十年代标志性乐队 Timbirich e 中的时光。这位有影响力的人提到，她有机会陪伴他参加一些项目，并设法在每个项目中看到了他的专业精神。

Eduardo y Biby formaron una familia junto a sus cinco hijos. (Captura: @alecapetilloga/Instagram)

但是，他最看重的方面是他作为父亲的一面：“我有幸将你视为 '爸爸'，最重要的是，作为一个人。无论你必须扮演什么角色，我都有幸像你一样近距离见到你，没有标签，没有角色 [...]你对我来说意味着一切，当我说 “一切” 的时候我是认真的。我仍然找不到一个词来统一你对我的一切，” 他开始说。

亚历杭德拉（Alejandra）承认，在西班牙生活的几个月中，她不仅设法独立并取得了职业上的胜利，而且那段时间也帮助她反思了自己与家人，尤其是与父亲的亲密关系，她认为父亲在各个方面都是榜样。

“我要感谢你一直把我和你全家的幸福摆在你面前，因为感谢上帝，我们从来没有缺少任何东西，为我们提供了你力所能及的所有机会，你的耐心，所有的拥抱，你的教训，首先保护我，我感谢你他继续说：“作为你，让我不仅把你看作爸爸，而且是我永远可以依靠的朋友。”

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán protagonizaron "Camila" en 1998 (Foto: @alecapetilloga/Instagram)

这位22岁的模特评论说，在这样一个特殊的日子里，她本来希望有机会和父亲一起做她最喜欢的活动，享受海浪：“迄今为止，您如何在海浪中拥抱我的 “时刻”，这样我就不会被潮流所迷惑，那一刻仍然是我安全的地方，那时我感到最受保护和快乐。”

最后，亚历杭德拉（Alejandra）提到，她将像她一生一样继续求助于父亲。有了这个，有影响力的人暴露了父女之间存在的同谋，亲密和亲密关系。反应很快就到来了，爱德华多·卡佩蒂洛很快就从他的 Instagram 故事中回应了他的 Instagram 故事，表示衷心的感谢。

(Foto: @alecapetilloga/Instagram)

“我一生的挚爱，我全心全意地爱你。漂亮的女儿，你是最棒的。谢谢你的美丽话语，永远是你的，我的生活，” 他写道。

Biby Gaytán 紧随其后，看完女儿的帖子后，她评论说：“我的宝贝女孩！！！你让我哭了！！！我们超越可能的爱你！！”

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