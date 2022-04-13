道路事故和航站楼拥堵：这就是圣周的出埃及记计划在安蒂奥基亚开始的方式

像往常一样，麦德林人民已经开始离开家园，在安蒂奥基亚的其他城市享受圣周。按照这些思路，自4月12日星期二晚上以来，社交网络上已经记录了过渡，道路事故和其他不便之处。

一切都是整个安蒂奥基亚省将要执行的出埃及记计划的一部分。例如，在星期二晚上，通往与该地区西部相连的拉伊瓜纳峡谷的道路上有大量的汽车、摩托车和公共汽车。

此外，据当地媒体报道，车辆交通引发了两起事故，涉及摩托车手入侵备用车道并与道路上行驶的汽车相撞。

安蒂奥基亚（Antioquia）公民面临的另一个问题是，当他们到达麦德林的运输终点站时，他们发现没有前往该国其他地区的门票。

按照这些思路，众所周知，有几个派萨只能在 4月13日星期三上午之前购买门票。根据乘客和一些运输公司的说法，最近几个小时来稀缺的路线是允许他们前往乌拉米塔，达贝巴，布里蒂卡，卡雷帕，阿帕塔多，奇哥罗多，Turbo和Necoclí的路线。

当局保证，他们正在努力解决这些问题，并确保公民可以在重要的一周内前往目的地。实际上，Utrans Transporters联盟报告说，由于该部门的道路在过去几天中遭受的破坏，通道已经结束。

但是，安蒂奥基亚（Antioquia）的交警保证，该部门的几个道路轴线已经在进行干预，以确保公民的流动性。安蒂奥@@ 基亚运输和交通科科长法比奥·恩里克·塞拉上校告诉当地媒体：“在这些标志着与其他省和首府的主要连接路线的轴线上，只对通往波哥大、基布多和乌拉巴的道路产生影响。”

另一方面，塞拉利昂上校敦促驾驶员在前往目的地的途中提前计划行程，避免超速行驶，不要进行 “危险的演习”，以免造成交通事故。

实际上，根据安蒂奥基亚报纸《El Colombiano》的报道，由于道路状况，地票价格上涨了35％，这损害了离开和进入航站楼的公共汽车数量麦德林领土。

这种情况引起了极大的不适，以至于一些承运人不得不采用其他方式来运送人员，例如租用货车，公共汽车和其他车辆将人们带到目的地。

安蒂奥基亚省政府预计，在这个圣周期间，约有31万名乘客将在该省的道路上行驶。实际上，该部门行政部门的基础设施部报告了最近该部门受到冬季和降雨影响的一些路段。

-Via Heliconia-塞维利亚-埃贝希科：

-Via Ebejico-La Miserenga

-在东部，格拉纳达-埃尔乔科-圣卡洛斯高速公路

-在阿布拉山谷，途经圣埃伦娜

-通过帕哈里托地区的圣佩德罗德洛斯米拉格罗斯

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