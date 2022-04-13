El Colegio（昆迪纳马卡）报告了一起杀害妇女案件

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

在上周二黎明发生的事件中，一名男子多次用刀袭击了一名正在昆迪纳马卡梅西塔斯·德尔·科莱吉奥中心下班的妇女，并在那里杀死了她。

目击者确定应对袭击负责的人是受害者的前恋人。袭击发生后，该男子逃跑了，但于周二早上被当局抓获。

在起诉被指控的侵略者之后，昆迪纳马卡省和监察员办公室都报告说，他们将要求检察官在2015年第1761号法律（即《罗莎·埃尔维拉·塞利法》）的框架内将该罪行归类为杀害妇女罪。

巴耶杜帕尔发生的另一起杀害女性案件

上周一晚上 9 点左右，26 岁的玛丽亚·德·洛斯·安赫莱斯·阿劳霍在凯撒首府巴耶杜帕尔的肉馅卷饼摊位工作时被枪击数次后被枪杀身亡。

根据受害者的前合伙人阿达尔贝托·阿尼巴尔·科罗内尔（AdalbertoAníbalCoronel）的说法，他在圣马丁附近的销售点上，当时有四个骑着两辆摩托车的人走近他，在没有对话的情况下向他开枪。犯罪分子似乎是发薪日，他们开了摩托车，开始逃跑，没有给他们时间做出反应。

目击事件的人帮助了这名妇女，她被转移到圣伊莎贝尔诊所。但是，由于伤势严重，他在入院几分钟后死亡。

据当地媒体报道，委内瑞拉籍的受害者据报道被杀害是因为他没有偿还四个月未偿还的债务。科罗内尔甚至表示，4月1日发生了类似的事件，贷款人 “一滴一滴” 地走近她的房子并恐吓了她。

“显然他欠他们30万比索，但由于延迟了三个字母，利息增加了。第一次发生战斗时，他们甚至威胁要杀死一个兄弟，他们踢了房子的酒吧，玛丽亚·德·洛斯·安吉利斯（Maria De Los Angeles）出去用棍子为自己辩护，对收藏家的摩托车造成损坏，后者立即警告她不会那样做，“他说。

在媒体 “Diario del Cesar” 上，他们了解到，当这起最新事件发生时，几位亲戚建议玛丽亚·德·洛斯·安赫莱斯向检察官办公室提出申诉。这是因为付款控制卡上出现了一个可能与收款人关联的名称。

塞萨尔检察长安德烈斯·阿尔贝托·帕伦西亚（AndrésAlberto Palencia）证实了将未偿还贷款作为凶杀案主要原因的说法：“这名妇女有经济问题，求助于非法借钱的人，看来她没有遵守交付资金的协议或截止日期，据称这导致了借钱暗杀她的组织做出的决定。”

当局说，调查正在进行中，以抓捕责任人，此外，据阿劳霍的亲戚说，摩托车的车牌已经确定：“我们希望这种罪行不会逍遥法外，伸张正义，因为不幸的是，这是cobradiarians 的行动，没人做任何事情，” 阿达尔贝托·科罗内尔补充说。

玛丽亚·德·洛斯·安赫莱斯·阿劳霍是今年迄今为止在巴耶杜帕尔遇害的第五名妇女。在这些案件中，检察官办公室澄清了三个案件。同时，塞萨尔当局报告说，2022年发生了 12起杀害妇女事件。

根据哥伦比亚女性杀戮观察站提供的数据，在2022年第一季度，该国报告了55起杀害女性事件，其中最常用的武器是火器（36件）和利器武器（13件）。





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