萨卡特卡斯：在与圣路易斯波托西接壤的边境附近发现了六具有酷刑痕迹的尸体

Soldiers and police officers patrol near at crime scene where unknown assailants left the bodies of men wrapped in blankets in Fresnillo, in Zacatecas state, Mexico February 5, 2022. REUTERS/Arturo Cardena NO RESALES. NO ARCHIVES

4月12日星期二上午，在与圣路易斯波托西州接壤的萨卡特卡斯州的皮诺斯（Pinos）发现了六具带有明显酷刑迹象的尸体，因此首先有报道称这些尸体已存放在邻国。

在圣地亚哥镇当地高速公路上行驶的驾驶者向当局报告说，紧急电话为 911 的五具尸体在场，因此州警察搬到了该地以确保该地区的安全，随后向圣地亚哥总检察长办公室的专家提供保护。萨卡特卡斯州（FGE）。

萨卡特坎当局大约在9点钟到达该地点，在那里他们发现尸体被绑住，死前有暴力迹象。专家服务总局（DGSP）的工作人员将尸体抬起并转移到法医处，在那里将进行相应的研究。

(Foto: Cuartoscuro) Adolfo Vladimir

在确保该地区安全之后，萨卡特卡斯穿制服的人员在该地区附近地区进行了勘探，从而发现了另外一具尸体的存在，该尸体也由国家安全部队守卫。

周二下午，FGE在一份声明中报告了发生的情况，在该声明中 “确认发现了六具尸体，其中有五名男子和一名女子；目前，法医专家正在处理将尸体移走并移交给医务室的地点服务取证”。

同样，该机构报告说，它将与圣路易斯波托西州总检察长办公室保持经常联系，以交换信息，“从而迅速识别尸体，因为发现的范围很近。正如萨卡特卡斯联邦政府专家小组所说，不排除受害者或其中一些人可能来自该地”。

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