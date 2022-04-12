谁在足球运动员弗雷迪·林孔坠毁的车里

弗雷迪·林孔（Freddy Rincón）卷入卡利帕斯夸尔·格雷罗体育场附近的一场巨大冲突后，成为该国体育媒体的所有头条新闻。在那里，Examérica de Cali和皇家马德里乘坐的面包车与一辆公共服务巴士MIO相撞。

林孔（Rincón）现年55岁，现在是一名体育评论员，在身体层面上并发症最多，由于受伤的严重程度，不得不转诊到附近的诊所接受紧急治疗。但是，在面包车中，预计还会有3个人，其中当局只能辨认出2名妇女。

总统评论说，这两名妇女接受了呼吸分析仪测试，对科尔特斯来说是阴性的，而玛丽亚·帕蒂诺（Maria Patiño）在没有进一步信息的情况下离开了医院：

尽管两名妇女暗示弗雷迪·林孔（Freddy Rincón）负责这辆车，但由于尚不清楚第四名乘客的信息，尚不确定谁会驾驶这辆车。

检察官办公室正在对事实进行适当调查，该办公室将负责澄清今天使林孔处于危急状态的事件是如何发生的。但是，除了确定乘坐面包车的妇女的身份外，当局还设法推进的是，公共交通巴士的驾驶员的呼吸分析仪检测结果没有呈阳性，而且一切都是由于驾驶面包车的人明显鲁莽而发生的前运动员正在旅行。

另一方面，发现受损的福特没有SOAT，并且还因违反交通法规而欠了几笔罚款。

到目前为止，弗雷迪已经接受了手术，据他的家人说，他仍处于昏迷状态，预后保留。根据照顾和监护他的医生的说法，他的病情很危急。几位与足球有关的人物向这位前哥伦比亚国家队前锋的家人发出了鼓励的信息，并祝他早日康复。

在接下来的几个小时内，将在卡利的Imbanaco诊所接受治疗的弗雷迪·林孔（Freddy Rincón）的健康状况的医疗报告将得到更新。

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