WhatsApp 现在显示上传和到达文档需要多长时间

FILE PHOTO: A 3D printed Whatsapp logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken January 21, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp 添加了一项新功能，该功能可向 Android、iOS、Web 和桌面版 Beta 版的用户显示上传和到达共享文档所需的预计时间通过消息传递。

新的WhatsApp选项使双方都可以知道何时将文档全部下载到收件人的设备或上传到平台的服务器以在聊天中发送。

这款新工具于去年三月在 WhatsApp Desktop 上市，本周将在安卓（v2.22.8.11）和 iOS（v22.8.0.74）上的一些测试版用户中进行部署。

为了向用户提供此信息，将在相关文档的正下方显示一个百分比，右侧的括号中将估计完成操作的时间显示为 100%。

推进这种新颖性的@@ WabetaInf o强调说，这是一项非常有用的功能，特别是对于阿根廷的Beta用户而言，阿根廷是迄今为止唯一一个拥有该功能的国家 WhatsApp 允许共享大小不超过 2GB 的文档。

3月23日，该应用程序将该国家/地区的当前可通过WhatsApp发送的文件大小的限制从100 MB增加到2 GB。这是经典WhatsApp用户和商业版都可以使用的替代工具。

Se presiona en el clip y se hace uso de la opción "documento" para tener el límite de 2GB de tamaño

应该注意的是，这种将限制扩展到2 GB的限制有时适用于文档，但不适用于多媒体文件。在这种情况下，照片，视频和语音消息，最大允许大小为16 MB。在大多数设备上，这相当于90秒到3分钟的视频，尽管长度在很大程度上取决于质量。

重要的是要知道，如果您要发送这种类型的文件，但超过16 MB的限制，那么诀窍就是将它们作为附件发送。此外，这样，视频或照片不会丢失分辨率。

如果文件非常大，甚至超过2 GB的限制，则可以使用第三方云服务，例如Google云端硬盘或Dropbox等。

在这种情况下，您需要将材料上传到云端并创建要共享的链接。对于云端硬盘，您还可以直接访问其他用户，创建编辑者或读者档案。用户将通过电子邮件收到输入共享文档的通知。

他们警告说在WhatsApp上流传着一个骗局

如今，骗局开始在应用程序中流传，该应用程序试图窃取用户数据，借口是他们参加抽奖活动以获取复活节彩蛋和其他相关好处。

在WhatsApp到达的消息中将链接重定向到的虚假网站承诺可以访问免费的复活节彩蛋或gif卡。根据网络安全咨询公司BTR Consulting的说法，在所有情况下，都要求用户回答调查，并且该消息指出，在WhatsApp上发送消息的联系人已经获得了奖品，以使其具有可信度。

在某些情况下，犯罪分子试图将用户与巧克力公司的真实营销活动相混淆，巧克力公司使用数字媒体开展名为 “全球隐藏”（World Treasure Hunt）的活动，鼓励用户在世界任何地方隐藏虚拟的复活节彩蛋并向某人发送线索谁可以在虚拟世界地图上搜索蛋。

当用户打开随消息一起到达的链接时，他们会看到一个要回答的简短问题列表，然后要求输入数据。因此，他们进入了一个要求提供个人信息的虚假网站，在某些情况下，该消息会自动与潜在受害者的联系人列表共享，以使欺骗行为病毒化。

专家建议不要输入诸如此类的所谓促销活动附带的链接，并且如果此类优惠是真实的，请务必与据称提供福利的公司联系。同时，重要的是要使操作系统保持最新，启用第二种身份验证，并且不要对所有帐户使用相同的密码。

继续阅读：