移民局将采取什么措施来弥补向数十名受影响者交付护照的延误？

豪尔赫·查韦斯国际机场的护照印制工作因系统中的一个问题而中断，该问题导致因缺乏该证件而无法旅行的旅客排队人数众多，感到不适。移民局负责人豪尔赫·费尔南德斯（Jorge Fernán dez）澄清说：“问题不在于缺少笔记本电脑，而是缺乏对笔记本电脑系统的识别。它已经在机场印刷，我们希望尽快解决紧急情况，” 他指出。

他解释说，当护照簿进入打印系统时，它是空的，因为没有身份证。“它不会成为护照，这就是我们现在面临的问题。”

数十人因无法拿到旅行证件而受到伤害，并向当局投诉。甚至还有一些家庭被迫支付数千个鞋底来更改门票的日期。

关于他们将采取的缓解受伤人员处境的行动，费尔南德斯评论说： “移民监管局旨在为社区服务，所有用户，个别案件都将得到我们的支持，以获得和谐的解决方案，但作为一个实体，我们不能，指出我们将解决个别案例。”

关于一名乘客因为没有证件而错过航班的具体案例，移民局局长说：“我了解这位女士的情况，但我们已经下达了一般指示。”

他承认，由于这不是编程的东西，他们无法事先警告人们。而且，我们有责任尽快寻找解决方案。他说，Migrations的所有员工都竭尽全力摆脱这个问题。

“我一知道我早上9点去了机场，我就主动与在场的人交谈，为他们提供解决方案。计算机问题现在解决了。今天我们在总部一直工作到晚上 8 点以后，照顾最后一个排队的人。在机场，我们继续参加，” 他说。

他指出，作为一个可以追溯到2014年的计算机系统，就像要求黑莓做今天的iPhone一样。费尔南德斯告诉RPP：“我们一直在做的是修复出现的问题，以便尽快解决，但他明确表示，我们没有贬低或虐待任何人。”

他感到惊讶的是，以前没有任何管理层计划修改这个计算机系统。按照这些思路，他表示，正在开展一个将提交给经济和财政部（MEF）的项目，该项目涉及3.01亿索尔，该项目将使外国供应商的系统得到更新和独立，而不必依赖第三方签发护照。

INDECOPI 采取行动

Indec opi在得知豪尔赫·查韦斯国际机场移民局的电子护照发放系统遇到的问题后，报告说，它一直在与国家移民监管局协调，提供关注并找到适当的解决办法。

因此，作为国家消费者保护局和国家综合消费者保护系统的理事机构，他强调，目标是尽快了解为解决这种情况正在采取的行动。

他还解释说，他今天将召集航空公司，以促进这些公司与受影响乘客之间的对话，以便他们能够找到最方便的解决方案。

没有罚款

秘鲁拉美航空（Latam Airlines Peru）今天表示，对于因豪尔赫·查韦斯国际机场移民监管局系统故障而受到影响的客户交换或退还机票的灵活性，它将不收取任何形式的罚款。

该航空公司的公司事务管理层在一份声明中表示了这一点，声明如下：

“在对豪尔赫·查韦斯机场移民监管局使用的系统故障引起的问题进行了登记之后，为了减轻这可能给我们的客户运输带来的不便，已经确定受影响的乘客有他说，各自可以灵活地进行交易和/或退货，而不会受到任何罚款”。

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