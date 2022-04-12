离CDMX最近的海滩是什么？到达那里需要多少费用

像每个复活节季节一样，成千上万的人离开墨西哥城（CDMX），在共和国的海滩之一或首都附近的神奇城镇之一享受假期。尽管本季最受欢迎的旅行目的地之一是阿卡普尔科，但如果您乘坐私家车旅行，还有其他选择，距离CDMX只有四个小时的路程。

韦拉克鲁斯州的特科卢特拉海滩就是这种情况。根据谷歌地图的说法，这个旅游胜地距离墨西哥城仅312公里。要到达那里，有兴趣的人将不得不支付五个摊位的费用，因此前往海滩的旅程为367比索。这样，完整的路线将是734比索。

这些是前往 Tecolultla 必须支付的摊位：

1.圣克里斯托瓦尔交界处-Tepexpan Entronque（墨西哥州埃卡特佩克）：83比索

2。Tulancingo Bypass（亚松森、伊达尔戈）：46比索

3.Tejocotal Entronque-Neevo Necaxa Entronque（普埃布拉州新尼卡沙）：30 比索

4.Avila Camacho Junction-Tihuatlan Entronque（韦拉克鲁斯州 Miahuapan）：160 比索

4.Totomoxtle Junction-Tecolutla（韦拉克鲁斯州 Totomoxtle）：48 比索

El costo de las casetas de peaje para llegar a Tecolutla es de menos de 800 pesos (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

至于汽车到达目的地可能花费的燃料估计，基础设施，通信和运输部（SICT）启用的 “追踪您的路线” 应用程序表明，如果汽车是四缸汽车，则到达的金额约为596.8比索。使用优质汽油。

要查看此信息，感兴趣的各方可以访问以下网站：http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta 然后选择出发地和目的地城市以及您将使用高速公路的车辆，也就是说，如果您要乘汽车，摩托车，面包车或卡车旅行，这是为了让应用程序提供更准确的信息，说明您需要支付多少费用才能到达Tecolutla海滩或任何其他目的地。

另一方面，如果您想乘公共汽车或卡车到达上述目的地，则可以在ADO线的北巴士站上车。门票费用为566比索，游览时间为6小时20分钟。但是，只有两个班次，一个在 23:59 时和 06:19 小时。

Uno de los destinos más accesibles para acudir durante Semana Santa es la playa de Tecolutla (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

如果您想在首都附近休息一下，可以参观库埃纳瓦卡市，因为从墨西哥城出发的旅程仅需1小时42分钟，而且开车去那里的油耗很少。在莫雷洛斯州的首府，游客可以参观Tepozteco山，还可以享受殖民地中心，那里有16世纪的科尔特斯宫和历史博物馆，里面有平面画家迭戈·里维拉的壁画。

为了到达这个目的地，驾车者必须支付126比索的费用才能使用墨西哥-库埃纳瓦卡高速公路。尽管也有可能使用联邦高速公路，但到达莫雷洛斯市中心的速度要慢得多，驾车者将不得不在以大量弯道为标志的路线上行驶。

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