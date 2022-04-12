我们有了新的珀西·杰克逊！Walker Scobell 将出演迪士尼 + 系列

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 28: Walker Scobell attends The Adam Project World Premiere at Alice Tully Hall on February 28, 2022 in New York City. (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Netflix)

寻找洛根·勒曼继任者的工作已经结束。Disney + 选择了新的珀西·杰克逊（Percy Jackson）的下一部电视连续剧将整合其原创作品目录。沃克·斯科贝尔（Walker Scobell）将成为下一位赋予这位著名角色以生命的演员，他出生于冒险和幻想的文学传奇中作家里克·里尔丹。

珀西·杰克逊和奥林匹斯之神将由电视改编自2005年至2009年间出版的同名畅销书 。在过去成功的小说上映了两部电影之后，该流媒体平台将押注以剧集和季节的形式讲述故事，而斯科贝尔（Scobell）则是第一个加入演员阵容的人，因为尚未确定谁将陪伴他的其他明星。

Walker Scobell y Ryan Reynolds protagonizaron la película de ciencia ficción que dirigió Shawn Levy. (Netflix) DOANE GREGORY/NETFLIX

这位年轻艺术家最近在肖恩·利维（Shawn Levy）的电影《亚当计划》中首次亮相，该电影于今年通过 Netflix 发行。在这个科幻和戏剧提案中，他为年轻的亚当献出了生命，并与扮演旧版本的瑞安·雷诺兹分享了领先优势。其他好莱坞著名人物，例如马克·鲁法洛，詹妮弗·加纳和佐伊·萨尔达尼亚也是演员阵容的一部分。

他的表演起步非常新鲜，看来这是最适合珀西·杰克逊（Percy Jackson）在真人秀系列重启中的角色的形象。2010 年和 2013 年，洛根·勒曼负责在大银幕上扮演标志性的半神人的角色，并与亚历山德拉·达达里奥、布兰登 ·T· 杰克逊、道格拉斯·史密斯、杰克·亚伯和莱文·兰宾一起出演。这两部电影都是由美国电影制片人克里斯·哥伦布执导的

Shawn Levy, Zoe Saldana, Ryan Reynolds, Walker Scobell, Jennifer Garner y Mark Ruffalo posan juntos en la premiere de "El proyecto Adam". (Noam Galai/Getty Images para Netflix) NOAM GALAI | Getty Images for Netflix

里克·里尔丹对沃克·斯科贝尔的当选感到高兴

宣布正式发布后不久，里克·里尔丹就珀西·杰克逊的下一位表演者的签约分享了几句话。 他在网站上的一篇文章中写道：“沃克·斯科贝尔是一位非常有才华的年轻人，他为珀西的角色用试听带让我们震惊 。”除了担任执行制片人外，作者还将更多地参与开发工作，并将与乔恩·斯坦伯格（Jon Steinberg）一起撰写试播集。

“你们中的许多人最近在观看《亚当计划》时发现了沃克有多棒，在该计划中，沃克以瑞安·雷诺兹角色的年轻版本照亮了屏幕。我们很幸运在那部作品上映前几个月就试镜了沃克，但是这部电影只是证实了我们对他的才华的了解。对我和团队的其他成员来说，很明显，沃克拥有喜剧时机、甜蜜、叛乱、讽刺和英雄主义的完美结合来扮演我们的英雄珀西·杰克逊，” 他补充说。

La saga literaria de Rick Riordan volverá a ser adaptada, pero esta vez para la pantalla chica. (Disney)

以珀西·杰克逊（Percy Jackson）和奥林匹斯之神为标题的电视小说正式开始于今年 1 月的@@ 迪士尼 +。该剧情的重点是一个12岁的男孩，他发现自己是半神人，并开始处理他的超自然起源和赋予他的力量的现实。但是，当宙斯指责他偷走了他的主射线时，他的生活完全被颠倒了，因此他必须穿越美国才能在一项极其重要的任务下恢复它：恢复秩序并冷静奥林巴斯。

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