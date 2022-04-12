观看直播皇家马德里 vs 切尔西：返回伯纳乌球场参加 2022 年冠军联赛

观看皇家马德里 vs 切尔西直播。冠军联赛半决赛资格赛有一场精彩的比赛。决斗将在圣地亚哥伯纳乌体育场进行。在第一回合中，“白人” 以 3-1 获胜，因此他们在人民面前更加平静。应该指出，道路上不存在双重目标。

卡塞米罗（Casemiro）是 “梅伦格” 乐团的人物之一，在上一篇文章中发表了讲话。“做到这一点的关键是盾牌。这个俱乐部赖以生存：从没人相信的比赛中赢得不可能的比赛。我们靠这个生活。正如这首歌所说：“让我们去真实吧，直到最后”。这就是一切。这是世界上最好的俱乐部”，他开始说。

“我们不能谈论我们的武器，但我们养活了竞争对手。这不是一场容易的比赛。我们彼此不信任。这会很复杂，但我们有观众。最好的选手将有资格进入半决赛。我们尊重竞争对手，” 巴西人补充说。

“卡里姆·本泽马唯一改变的是与目标有关。现在投入更多。但是场内外的感觉是一样的。许多人只能看到目标。这是俱乐部的历史。拥有它对我们来说是一种荣幸。我们很喜欢他。” 他最后对他的伴侣表示赞赏。

卡洛·安切洛蒂也给人留下了印象。“每个人都知道这将是一场艰难的比赛，就像在欧冠四分之一决赛中一样。除了第一回合发生的事情之外。我们必须认为我们必须竞争、战斗和专注。我们希望有一个竞争对手会尽力赢得平局，” 他说。

“我们要去看看阵容。我们希望对第一回合采取同样的方法。但是我们认为切尔西会改变自己的比赛方式，因为在伦敦这对她来说不起作用。我们必须为所有事情做好准备并做好准备，” 他说。

“我的员工非常了解发生了什么以及可能发生的事情。我们出去不会放松一下。我们今天的心情是一支乐于参加这场比赛的球队，因为这是进入欧洲冠军联赛半决赛的绝佳机会。切尔西仍然是一个强大的对手，” 皇家马德里教练说。

另一方面，切尔西教练托马斯·图切尔表示，他们几乎没有晋级的机会，但他们会玩所有事情。“可能性？考虑到第一回合、比赛、对手和体育场的结果，也许不算太多。但是，我们的努力将永远不会依赖于实现结果所必须的选择。值得一试。”

皇家马德里在冠军联赛中以 3-1 击败切尔西

皇家马德里 VS 切尔西赛程

-危地马拉/下午 1:00

-洪都拉斯/下午 1:00

-萨尔瓦多/下午 1:00

-哥斯达黎加/下午 1:00

-巴拿马/下午 2:00

-墨西哥/下午 2:00

-秘鲁/下午 2:00

-哥伦比亚/下午 2:00

-厄瓜多尔/下午 2:00

-玻利维亚/下午 3:00

-委内瑞拉/下午 3:00

-巴拉圭/下午 3:00

-美国（迈阿密）/下午 3:00

-智利/下午 4:00

-阿根廷/下午 4:00

-乌拉圭/下午 4 点

-巴西/下午 4:00

-西班牙/晚上 9:00

观看皇家马德里 VS 切尔西的频道

-阿根廷 /ESPN 和 Star+。

-玻利维亚/ESPN 和 Star+。

-巴西/TNT Sports、HBO Max 和 GUIGO。

-智利 /ESPN 和 Star+。

-哥伦比亚 /ESPN 和 Star+。

-哥斯达黎加 /ESPN 和 Star+。

-萨尔瓦多 /ESPN 和 Star+。

-危地马拉 /ESPN 和 Star+。

-洪都拉斯 /ESPN 和 Star+。

-墨西哥/TNT Sports 和 HBO Max。

-尼加拉瓜 /ESPN 和 Star+。

-巴拿马 /ESPN 和 Star+。

-秘鲁 /ESPN 和 Star+。

-巴拉圭 /ESPN 和 Star+。

-西班牙/Movistar+。

-美国 /TUDN 美国、Univision 和 Paramount+。

-乌拉圭 /ESPN 和 Star+。

-委内瑞拉 /ESPN 和 Star+。



