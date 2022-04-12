视频：“这会合法吗？”，Yeferson Cossio 对推广巡回演出去看房子的公司感到不安

耶@@ 弗森·科西奥（Yeferson Cossio）是在社交网络上的追随者中引起最多钦佩的影响者之一，因为他在不同的基础上采取的行动促进了对被遗弃在街头的动物的照顾，这使他与其他内容创作者有所不同。但是，他也谈到了媒体和不道德的人利用他的名字牟利所引起的不适，正如他最近在社交网络上提到的那样，他观察到参观瓜塔佩水库的旅游公司在他家门前露面。

“这是合法的... 有一家 pu$％ 和旅游公司带人们乘船去看我的房子，那个 chimbada 甚至合法吗？”，这位有影响力的人在他的 “InstaStories” 中质疑自己，同时展示了船是如何接近他在豪华豪宅中的小码头的。

对娱乐门户网站 “Rechismes” 分享的关于paisa传播的内容的反应很快就风靡一时。在很短的时间内，他已经达到了近250,000的观看次数和8,700多个点赞，这些用户因为不拥有大坝而批评了他的话。

“参加这些巡回演出的人甚至都不知道他是谁”；“他已经太大了”；“即使是好莱坞的人也不会抱怨，那是一次真正的巡回演出”；“当然，实际上，我已经进行了几次巡回演出，他们展示了詹姆斯·罗德里格斯，巴勃罗·埃斯科巴尔等人的房子”；“但是如果他们只是路过，他们没有进入这个地方”；“现在他认为自己拥有大坝” 等。

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以下是 Yeferson Cossio 的全部内容 ：

这位有影响力的人在自己的 Instagram 帐户上表示不同意

大约一个月前，由于一些视频泄露了耶弗森·科西奥（Yeferson Cossio）和艾达·维多利亚·梅拉诺（Aida Victoria Merlano）之间可能的结合，因此出演了媒体分手最多的一部影片之后，追随者开始猜测该国与珍妮·穆里尔（Jenn Muriel）的和解。

这一切都发生在这对夫妇拉开距离之后，八卦开始捕捉他们享受多米尼加共和国和坎昆的海滩。他们一起见面的另一个事件是在他们的啤酒品牌发布会上，有影响力的人也陪伴了他。

好吧，谣言结束时就结束了，穆里尔在她的 “InstaStories” 中分享了一段视频，该视频由八卦页面复制，约翰·传奇（John Legend）的歌曲 “All of Me” 激发了热情的吻。

网友们并没有错过这个机会，让他想起僵局以及据称与前国会议员梅拉诺的女儿有关系的传言，他们在传闻中对有影响力的人及其和解发表了强烈的评论。

以下是和解的视频 ：

这对夫妇在烛光下亲吻了一下，背景是约翰·传奇的一首歌，结束了他们的归来

“当他与Merlano亲吻时，他肯定也被吞噬了”，“他们什么时候结束的？”，“字面意思，真是个小丑，我不会像多年的关系那样玩”，“他们从来没有一个人呆过'表演'”，“胡说八道”，“如果他们归还我的前任，我为什么不回来”，是出版物中读到的一些评论。

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