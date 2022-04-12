维克多·特鲁希略在对电力改革的投票中预测 AMLO 将出现 “另一个悲伤的夜晚”

MEXICO D.F. 11OCTUBRE2006.- Victor Trujillo durante su ultimo programa ¨El Cristal con que se mira¨. Concluye el conductor después de dos años su programa de noticias en Canal 4. FOTO: Televisa/CUARTOSCURO.COM

众议院同意政治协调委员会（Jucopo）的意见，即安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）推动的电力改革投票将于4月12日举行；但是，情况在最后一刻发生了变化。

在民族复兴运动（Morena）及其盟友的替补席之前，工党（PT）和墨西哥绿色生态学家（PVEM）的政党要求将本次会议推迟到4月17日下周日上午10点开始。

正如莫伦主义立法者伊格纳西奥·米尔（Ignacio Mier）所提到的那样，下议院的呼吁是以 “更大的社会化” 为由，此外还要确保公民充分了解这项关于能源的立法修正案的意见。因此，他们要求为讨论确定新的日期和日期。

众议院议长，古铁雷斯·卢纳（Gutiérrez Luna）党员，塞尔吉奥·古铁雷斯·卢纳（SergioGutiérrez Luna）在听到这一要求后，于4月17日下周日上午10点发出了呼吁，他在社交网络上发布了这种情况，并附有一张他非常微笑地签署文件的照片。

立即，包括政治家，有影响力的人物和分析师在内的反对派人物出来表达了他们对这一有利于莫雷纳的决定以及可能寻求面对反对派的选票的不满。

(Twitter)

评论中包括著名的传播者和第四次转型（第四季度）的强烈批评家维克多·特鲁希略（Victor Trujillo）的评论，他这次救出了古铁雷斯·卢纳（Gutiérrez Luna）的信息，向洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）发送提醒。

具有讽刺意味的是，他将这次关于能源的投票与4月10日进行的撤销授权协商进程进行了比较。他保证，明年4月17日将是 “另一个像10年那样的悲伤夜晚”。

“如果反对派抵制早晨的袭击、亚当·奥古斯都的类似 scjn 的谈判以及对艰苦的集团的私刑，我们可以角色布罗佐的创作者写道，17 日的目击者，又是一个像 10 英寸那样悲伤的夜晚。

该社交网络的用户在这条推文上发表了评论，以赞扬反对派代表的工作，他们除了提出反改革外，还准备在下议院过夜，以避免莫雷纳及其盟友的 “清晨” 通过AMLO立法。

他们还赞同商业协调委员会（CCE）关于推迟投票的立场。该文件保证，在众议院中，该部门并没有 “绝对没有” 与这一意见进行谈判。

El CCE también se posicionó respecto a la reprogramación (Foto: CCE)

作为第二点，他们澄清说，推迟投票的决定仅限于众议员，直到中央选举委员会对这项改革表示关切，特别是在就此事组织的一个公开议会中。

“我们已经明确表达了我们的担忧和宝贵的建议。许多商业组织、专家、学者、环保主义者、活动家和青年组织也参与了这项工作，但他们没有参加。不幸的是，该意见没有包括这些建议”，官方公报写道。

随后，他敦促政府建立具有 “明确规则和有效公共政策” 的法治，以建立对投资的信心，CEC此前曾表示过这种情况。

最后，有人指出，私营部门致力于墨西哥，并确保家庭获得 “充足、廉价和清洁” 的能源，这一目标需要付出努力，展望未来，并对所有想法采取包容性做法。

“墨西哥需要一个透明可靠的法律框架，以鼓励投资、创新和竞争。该文件说，疾病预防控制中心重申有兴趣帮助产生这些条件。”

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